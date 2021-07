Mirá con lo que se encontró Araújo cuando iba a jugar un partido con el Barcelona

El plantel de Barcelona, que se encuentra en Alemania realizando la pretemporada, este sábado venció 3-0 al Stuttgart en el Mercedes Benz Arena, con goles de Memphis, Yusuf Demir y Riqui Puig.

El uruguayo Ronald Araújo, que se incorporó a los entrenamientos el lunes pasado, ingresó a los 49 minutos en lugar de Lenglet.

Fue el tercer partido de preparación de Barcelona que el miércoles 4 de agosto enfrentará a Red Bull Salzburg. Aún no se incorporó Lionel Messi, quien sigue de vacaciones, ahora acompañado por Luis Suárez.

Cuando el plantel se trasladaba en ómnibus hacia el estadio, el uruguayo Araújo compartió en Instagram un video de un automóvil al costado del bus, adornado con una bandera uruguaya.

"El paisito en todos lados", escribió el zaguero.

Tras las vacaciones que se tomó en Uruguay luego de la Copa América, Araújo se integró al Barcelona y dijo que no había abandonado el entrenamiento: “Siempre viene bien unos días de descanso mental y físicamente, me he estado preparando bastante, sobre todo de la lesión que tuve el año pasado, en estos días trabajé mucho para esta temporada, si Dios quiere, hacer una gran temporada y evitar lesiones. Estoy muy contento con la primera temporada que hice”, indicó a los medios.