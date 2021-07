Piquerez viaja para firmar con Palmeiras y se despidió con sentidas palabras; ¿cuánto recibe Peñarol?

El lateral izquierdo de Peñarol, Joaquín Piquerez, viaja este sábado hacia San Pablo para firmar con el que será su nuevo club, Palmeiras de Brasil, tal como lo había informado Referí.

Previo a viajar, el futbolista se despidió de los hinchas a través de sus redes sociales.

"Carboneros: me despido de ustedes con la felicidad de haber cumplido un sueño que tenía desde chico: vestir los colores más lindos. Fue muy importante sentir el apoyo de todos ustedes durante este año y medio. Estando en el club, confirmé todo lo que veía se afuera como hincha. Cada vez que entré a la cancha para representar a Peñarol, dejé todo de mí. Desde el primer día asumí este desafío con la seriedad y el compromiso que me caracteriza, al igual que lo haré en mi próximo equipo. Me queda la espina de no haber podido jugar con ustedes alentando desde la tribuna, pero estoy seguro que más adelante se dará la oportunidad. Siempre dejaré la puerta abierta para volver. Vamos carbonero. Joaco", escribió el jugador..

La transferencia del futbolista aurinegro, se realizó por un monto de US$ 3,8 millones para Palmeiras y ocupará el lugar de otro uruguayo, Matías Viña, quien, como informó Referí, llegó a un acuerdo con Roma de Italia, ya se encuentra allí, pero por el momento, realiza una cuarentena.

Según informó una fuente aurinegra a Referí, por su pase, Peñarol percibirá US$ 1.200.000, aunque lo hará en cuotas que comenzarán a pagarse el año entrante.