Mariella de Aurrecoechea fue elegida como Presidenta del Board para Latinoamérica en Deloitte: ¿cuáles son sus planes para la región?

El primer currículum que Mariella de Aurrecoechea envió tenía como destino Deloitte. Corría el año 1991 y en aquel entonces, con 19 años, era una estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. No imaginaba que su futuro laboral estaría íntimamente ligado a la empresa.

A lo largo de 32 años recorrió un largo camino que la tuvo como protagonista en distintas áreas de la prestigiosa firma de servicios profesionales. Ingresó al departamento de Auditoría, luego se dedicó a temas de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, entre otros. En entrevista con El Observador asegura que fue "mutando profesiones" dentro de la compañía.

Además, a medida que fue creciendo empezó a incorporar funciones ejecutivas dentro de Deloitte. Lideró Responsabilidad Social Cooperativa en Uruguay y Clientes e Industrias, integró el Comité Ejecutivo de Uruguay y, cuando Deloitte inició sus procesos de integración regional, de Aurrecoechea también comenzó a ocupar posiciones ejecutivas para toda Latinoamérica.

Fue en ese momento que lideró el área de Estrategia e Innovación y la práctica de Cambio Climático y Sostenibilidad.

Estos últimos tres años al frente de equipos regionales y su extensa trayectoria en la empresa fueron la antesala ideal para el nuevo cargo que la ejecutiva comenzó a ejercer a partir de junio: Presidenta del Consejo de Administración de Deloitte Spanish Latin America.

En diálogo con El Observador, de Aurrecoechea habló de los nuevos desafíos, del liderazgo y de la estrategia de crecimiento que implementa la compañía. A continuación, un resumen de ese intercambio.

De su experiencia en diversas áreas dentro de Deloitte, ¿cuál considera que la apasionó?

Yo no soy muy rutinaria y esa es una de las cosas que siempre me apasionó de Deloitte. Si me das algo siempre igual todo el tiempo, me aburro. A todo lo que fui incorporando siempre le encontré el gusto, me encantaron todos los temas.

Obviamente ahora estoy mucho más vinculada a los temas de sostenibilidad y cambio climático, es un área que me apasiona. Pero me gusta tomar cosas nuevas y nuevos aprendizajes siempre.

Ahora, ¿qué desafíos le propone el nuevo rol y qué impronta le gustaría darle a su gestión?

Son muchos desafíos. Por lo pronto es una función en la cual te elijen tus socios y eso para mí es muy importante, es un desafío en sí mismo, porque implica una responsabilidad enorme con ellos.

Más allá de lo que vos quieras hacer, también está lo que tus socios esperan que tú hagas en el nuevo rol: cumplir y exceder las expectativas que los socios tienen de la función.

Nuestra organización está en 16 países en toda Latinoamérica, el Board representa a todas esas geografías y a todas las líneas de negocios con la diversidad que tiene la región. No es lo mismo lo que está ocurriendo en México o Colombia que lo que pasa en Uruguay, en Paraguay o en Argentina. Son todas realidades distintas y el Board tiene que monitorear y supervisar que la organización se adecue, siguiendo su estrategia, a todas esas realidades y tomando en cuenta lo que sucede en cada una de esas geografías. Ese es uno de los desafíos más grandes.

En este proceso de construcción, para nosotros la palabra clave para estos próximos años es crecimiento; crecimiento en toda la región. Eso implica también la responsabilidad de acompañar a la función ejecutiva para que puedan lograr ese crecimiento.

¿Cuál es la estrategia para lograr ese crecimiento?

Hay muchísimas iniciativas. Nosotros tenemos muchas líneas de negocios. Con orgullo decimos que somos la firma profesional que más abordaje tiene, solucionamos cualquier problema o necesidad que una empresa pueda afrontar. Desde temas tecnológicos, hasta de talento, operaciones; toda la rama de actividad empresarial.

Pero la penetración de cada línea en cada una de las geografías es muy diferente, entonces nuestra estrategia se ha desarrollado en función de las realidades de cada mercado.

¿Por dónde iría el crecimiento de la firma en Uruguay?

Uruguay es una de las geografías donde tenemos muy buena penetración en la mayoría de nuestras líneas de negocios. El país tiene un muy buen talento, con lo cual hemos potenciado el uso de los recursos uruguayos en el delivery en la región, potenciando la exportación de servicios. Desde Uruguay se prestan servicios tanto para la región como para fuera de la región en forma considerable. Esa es una estrategia que queremos continuar porque, para todo ese talento, quizás Uruguay quede un poco chico. Nuestra guía es el desarrollo de talento y el talento merece oportunidades, pero para brindarlas precisamos mercado, por ello estamos exportando servicios.

Se viven tiempos cambiantes en la región, ¿cómo ve a las organizaciones en este contexto?

La diversidad de las geografías es enorme, pero la inestabilidad son oportunidades. Nuestra visión es que hay muchísimas oportunidades para la mayor parte de las organizaciones. Hay que adaptarse, las empresas se tienen que transformar y hay muchas oportunidades de negocios. Por ejemplo, en energía con todo lo que está pasando con el hidrógeno verde; en agua también está la oportunidad de mejorar la gestión de los recursos hídricos.

Todo es oportunidades de negocios, pero debemos lograr que sean lo más justas posibles para incorporar nuevas fuentes de trabajo y no ir para atrás en todo lo que se ha podido avanzar en términos sociales.

Liderazgo femenino

En las empresas es cada vez más habitual que las mujeres ocupen roles de liderazgo, algo que lamentablemente no siempre fue la regla. El caso de Mariella Aurrecoechea no es una excepción en Deloitte donde gran parte de la plantilla es femenina y también lo son los cargos de decisión. "Este tema es muy natural en Deloitte", afirma la presidenta del Board de S-LATAM. "En el Board somos 40% mujeres y 60% hombres y no da 50% y 50% porque las personas no nos podemos partir a la mitad. El norte es la igualdad de oportunidades, si tenés las competencias para asumir el cargo no importa el género", describe de Aurrecoechea. Eso se ha trasladado a todas las áreas por lo que la carrera de las mujeres en la compañía no tiene diferencia con respecto a la de los hombres.