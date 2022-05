Marilyn y Warhol: ¿fascinados y alienados?

Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿a qué hora estás leyendo este Pícnic! que espero te regale un remanso entre tanto ruido? Ayer de noche, cuando estaba a punto de dormirme y contra los mejores consejos de especialistas que te explican por qué es tan bueno desterrar el celular del dormitorio, vi que me llegaba un breaking news desde todos los grandes medios estadounidenses. El retrato de Marylin Monroe pintado por Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, se había vendido en 195 millones de dólares, rompiendo el enésimo récord en el mundo del arte, de los NFT y de los bitcoins. Así se me dio por desvelarme pensando en la fascinación. ¿Qué la genera, hasta qué punto es inspiradora y hasta que otro punto es opresora?



Andy Warhol y Marylin Monroe fueron y son protagonistas de la fascinación más aguda que ha generado el mundo moderno, la de las pantallas, la del éxito, la de las historias dramáticas y los finales tristes. Su fama los elevó al Olimpo y los hizo descender al infierno mientras que vivían, y su fama los trae una y otra vez a nuestras mentes, a nuestras retinas y a nuestra curiosidad fascinada por conocer más sobre las vidas de dos artistas especiales. No es casualidad que ambos tengan en estos días miniseries documentales en Netflix: El Misterio de Marylin Monroe. Las cintas inéditas y Los diarios de Andy Warhol. La plataforma de streaming hace algo similar a lo que antes hizo el cine, la tele y la prensa con ambas figuras: aprovechar la fascinación para capturar más ojos fascinados.