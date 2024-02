Marina Calabró le reveló detalles de su personalidad a Yanina Latorre: "sangre, muertos, asesinos seriales"

Marina Calabró debutó en su programa de radio en El Observador 107.9 el lunes 5 de febrero, y este miércoles 7 de febrero tuvo su primer encuentro con Yanina Latorre, quien regresó a la emisora después de unas largas vacaciones.

En esta ocasión, la también panelista de LAM y la periodista no se centraron en un tema de actualidad específico, sino que abordaron aspectos más personales. La esposa de Diego Latorre reveló cómo se comporta Marina en las fiestas.

La revelación de Marina Calabró



"Vos no sos muy de la diversión fácil", comenzó Yanina Latorre, antes de preguntarle a Marina: "¿Por qué sos amarga?". "No sé, qué se yo. Yo soy la que no baila en las fiestas", respondió la periodista sinceramente.

La respuesta de la hermana de Iliana Calabró desencadenó otra pregunta de Yanina: "¿Y a qué vas a una fiesta?". "Y a cumplir", contestó Marina, lo que provocó risas entre sus compañeros de emisora.

"¿Y qué te gusta hacer?", preguntó Yanina. Marina detalló: "Me gusta tirarme en el sillón a mirar la tele, ver películas de terror, ver series policiales donde hay mucha sangre, muertos, asesinos seriales. Escuchar a Joaquín Sabina, estar con mis gatitos".



La reacción de Yanina, con gestos en su rostro, fue de incredulidad. "Me deprime. Sabés que odio a los gatos", señaló. Sin embargo, rápidamente elogió a su nueva compañera en la radio: "Todo lo que hacés vos, a mí no me gusta básicamente, pero vos me caes bien".

"Ah, menos mal. Debe ser eso porque somos como opuestas complementarias", comentó Marina. "Demasiado. O sea, vas a una fiesta, no la pasás bien, vas a cumplir y te vas. Siempre que venís a mi cumpleaños, te quedás solo una hora y te retiras. Nunca te has quedado mucho tiempo. Me ofende un poco", recordó Yanina.