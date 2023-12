El narcotraficante Sebastián Marset desistió de la idea de que su familia se entregue en Uruguay, lo que implicaba también entregarse él en una última instancia, ante la respuesta de la Fiscalía y el gobierno uruguayo de que “no se negocia con narcos”.

Según dijeron a El Observador fuentes al tanto de las conversaciones entre el abogado Santiago Moratorio y la Fiscalía, en particular la respuesta que hizo pública el fiscal de Corte subrogante Juan Gómez, generó que Marset haya decidido continuar prófugo y no proceder a la propuesta que había hecho de que se entregaran sus familiares como un primer paso para finalmente entregarse él.

De todos modos, Moratorio le hizo saber a los fiscales que si alguno reconsidera la propuesta Marset podría cambiar de opinión.

La propuesta de Marset, que le planteó a tres fiscales y al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por medio de Moratorio, era una entrega en etapas con el objetivo de que sus familiares y él en última instancia comparecieran en Uruguay y evitaran ser detenidos en Paraguay, único país en el que son requeridos por narcotráfico y dónde saben que serán entregados a Estados Unidos, por la intervención directa de la DEA.

Con miras a evitar ese destino, el abogado de Marset inició una campaña para "limpiar" su imagen y tratar de mostrar el costado humano del delincuente para que su propuesta fuera considerada. Con ese objetivo fue que concedió la entrevista al programa Santo y Seña de Canal 4.

Policía Boliviana

Una foto de Marset y su esposa en poder de la Policía Boliviana

Heber confirmó este jueves que se reunió con Moratorio y éste le planteó a cambio de la entrega “que la familia (de Marset) no fuera extraditada” al pisar suelo uruguayo. Según contó en entrevista con radio Sarandí, el entonces ministro le respondió que en ese tema no podía intervenir pero le propuso "hablar con la fiscal Mónica Ferrero”, a cargo de Estupefacientes.

“Uruguay le tendría que hacer un monumento, está amenazada de muerte incluso por el señor Marset. Sólo pude hablar por teléfono con Mónica. Le dije: mire, no estoy en una negociación simplemente le estoy trasladando… me hizo algunos comentarios que quedan en la reserva de la comunicación que tengo con la doctora. La noticia de hoy es que no hay ninguna otra posibilidad”, dijo Heber e insistió en que a Moratorio le aclaró que no estaba negociando, sino que al recibir un planteo lo trasladaría a quien define. “No había ninguna chance de que el señor Marset no fuera extraditado”, añadió.

Según supo El Observador, esa reunión de Heber con Moratorio se realizó en la casa que el Ministerio del Interior tiene en el Prado, la misma en la que se habían reunido las cúpulas de Interior y Cancillería en agosto, junto con el asesor presidencial Roberto Lafluf para preparar la interpelación por la entrega del pasaporte a Marset.

Antes de mantener ese encuentro con Heber, Moratorio ya se había reunido con Ferrero, por ser la principal fiscal que lleva adelante casos de narcotráfico y quién tiene a Marset en la mira en varios casos de cargamentos de droga. De todos modos, Ferrero no tiene pruebas contundentes como para imputarlo por ningún delito por lo que declinó aceptar ningún tipo de condición para que viniera a Uruguay.

En la misma línea se expresó el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, quién recibió a Moratorio en una breve reunión de cinco minutos pero no aceptó ni siquiera considerarlo y le dijo al abogado que no tenía forma de iniciar ninguna indagatoria por lavado si previamente no había una investigación paralela en otra fiscalía.

Por último, Moratorio mantuvo una charla informal con el fiscal Diego Pérez, el único que cuenta con elementos como para imputar a Marset por la amenaza a la fiscal Ferrero en mayo de 2020, cuando le enviaron un mensaje de Whatsapp en el que le advertían: "De ahora en más le va a ir como usted decida".

La propuesta de Marset

Tanto Marset como su esposa Gianina García Troche, su medio hermano Diego Nicolás Alba Marset y su cuñado, Mauro García Troche tienen una orden de detención por alerta roja de Interpol por orden de la Justicia paraguaya que los acusa de participar en el caso de narcotráfico desbaratado por la operación A Ultranza, con lo cual si llegaran a Uruguay tendrían que ser entregados a Paraguay.

La propuesta de Moratorio implicaba que en una primera etapa se entregarían el medio hermano y el cuñado pero con la condición de que no fueran enviados de inmediato a Paraguay y no cumplieran prisión administrativa (como se llama la prisión que se aplica a los detenidos por casos de extradición) mientras llegaba el pedido formal desde Paraguay sino que permanecieran libres, con tobillera electrónica.

En el caso del cuñado de Marset, que era el encargado de la estancia que aparece vinculada a la operación A Ultranza sospechado de ser testaferro, también tiene hijos a cargo, y tiene intención de venir a Uruguay para dejar de huir con su familia. Según Marset, su cuñado no está vinculado a sus negocios de las drogas, es primario, trabajó en el BPS en Uruguay, mientras que también pretende desvincular del caso a su medio hermano, de 21 años.

Como parte de la propuesta, en la segunda etapa se entregaría la esposa de Marset y, sí todo salía según lo convenido, en tercera instancia se entregaría él. Como parte del plan, podría ser interrogado por los fiscales para los distintos casos y ser imputado por delitos menores. Según lo que conversó con el fiscal Pérez, Marset podría entregarse por la amenaza a Ferrero y ser imputado por un delito de violencia privada –que tiene una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría– lo que le serviría para dilatar su entrega a Paraguay.

Si alguno de los requeridos por alerta roja llegara a Uruguay tendrían que ser detenidos y la Justicia paraguaya contaría desde ese momento con un plazo de 40 días para pedir formalmente la extradición, y aportar a Uruguay las pruebas que lo inculpan, según establece el acuerdo de extradición del Mercosur. Si pasados los 40 días Paraguay no formalizara el pedido de extradición, el o los detenidos deberían ser liberados.

Pese a la contundencia de la Fiscalía en plantear que no negocian con delincuentes, el 26 de octubre pasado, la fiscalía de San José negoció con el cuñado de Marset, Sebastián Alberti Rossi, de 28 años, quién es pareja de la hermana del narcotraficante. Alberti se entregó a cambio de ser recluido en el Penal de Libertad donde recibe protección de otros narcos. Se había fugado de la cárcel de San José en 2021, donde cumplía una condena por tentativa de homicidio, y se entregó luego de establecer un acuerdo abreviado con la Fiscalía por el delito de autoevasión por el que deberá cumplir una pena de prisión de ocho meses que se suma al saldo de pena de 5 años que le queda por el homicidio.

El exministro Heber admitió este jueves que tenía esperanzas de que Marset se entregara, pero “con condiciones no”.

En la misma línea, este martes el presidente Luis Lacalle Pou, consultado por la prensa acerca de la posibilidad de una negociación con Marset, afirmó que “el gobierno no negocia con narcotraficantes". "Eso está meridianamente claro, no debería ni decirlo, y esperemos que la coordinación de las distintas policías sea efectiva para poder llevar a cabo lo que hay que hacer”.