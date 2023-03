Martín Gianoli: la torre de Cerro Largo, hijo de un diputado y zaguero de proyección

Durante sus primeros cuatro años en las formativas de River Plate, Martín Gianoli no jugó un solo minuto. Un día, el desánimo le ganó y no se quiso levantar para ir a la práctica. "Ese día mi padre me sacó de la cama, me dio vuelta el colchón", recuerda el futbolista que hoy es una de las claves del gran momento de Cerro Largo en el Torneo Apertura.

Su padre es Gabriel Gianoli, diputado del Partido Nacional que ingresó al Parlamento por la lista 40 de Javier García.

"Martín empezó jugando al baby fútbol en Caomi, La Tablada, en Millán y Lecocq. Un captador de River Plate, Pablo Cuello, lo llevó a la Séptima y estuvo varios años en formativas pero en la mayoría de los partidos no estaba ni citado. Sin embargo, igual iba siempre a ver a sus compañeros, algo que siempre valoré. Cuando practicaban de mañana se levantaba a las 7 y es verdad que un día no quiso ir. No le di vuelta el colchón, pero me puse duro y le pateé la cama", comenta su padre.

"Muchas veces me pregunté cómo hice para aguantar aquellos primeros años sin jugar nunca. Y la razón fue que mi padre siempre me hizo ver que si no me dejaban libre por algo era. Que un día iba a llegar la oportunidad", cuenta el zaguero.

@CerroLargoFC

En el Campeón del Siglo ante Peñarol

"Martín se crio conmigo, sus dos hermanos y sus abuelos, mis padres. Mi madre le preparaba la vianda y yo lo dejaba en el liceo. Estudió en el 59 y después en el IVO", agregó su padre en diálogo con Referí.

El martes, Gianoli comenzó el liceo nocturno en Melo para completar el secundario ya que aún le quedan unas materias de Cuarto año.

Aníbal Saralegui fue su primer entrenador. Julio Pérez, en la sub 16, lo probó de centrodelantero. Pero siempre fue zaguero. "A los 15 años pegué el estirón", contó el futbolista. "En Quinta, con Raúl Salazar, empecé a jugar". Actualmente mide 1,96 metros, aunque varias webs de fútbol lo miden en 1,97 o 1,98 m.

@CerroLargoFC

Pierna zurda para la salida, una cualidad muy buscada

En los darseneros llegó hasta la Tercera división y en 2019, cuando Jorge Fossati llegó a mediados de año fue ascendido a entrenar con el primer equipo.

"Me acuerdo un gran partido que hizo contra Peñarol y otro contra Liverpool. Hacía pareja defensiva con Guzmán Rodríguez. También estaban Emanuel Hernández y Juan Quintana", expresó Gianoli padre.

Tras entrenar un año en Primera y jugar en Tercera, Fossati se sinceró y le dijo que para la temporada 2020-2021 no lo iba a tener en cuenta en la rotación del equipo principal.

Por esa razón, Gianoli se animó a dar un paso trascendente en su carrera. Viajó a España y se fue a jugar a Montijo, en la Tercera División del fútbol ibérico que es la cuarta categoría tras LaLiga 1, LaLiga 2 y la Segunda División.

"¿Te vas por plata o para progresar?", cuenta su padre que le preguntó Fossati. "Plata no había, se fue a progresar".

@CerroLargoFC Contra Gigliotti, de Nacional, en el Ubilla

"La soledad en España me hizo ver el profesionalismo con más seriedad, encararlos entrenamientos de otra manera y con otra cabeza; me sirvió mucho para seguir creciendo", revela el futbolista de 22 años y que en setiembre cumplirá 23.

"Montijo es un pueblito de 15.000 habitantes que está ubicado en la provincia de Badajoz. Compartí casa con el chileno Rodrigo Gattas y el mexicano Eric Montemayor, de los que me hice muy amigo e íbamos a las prácticas caminando".

Jugó 25 partidos y le hizo un gol a Campanario, de cabeza sobre el primer palo, y a Moralo, también de cabeza. "No sé ni con qué le pegué ni cómo entró, pero ese gol nos dio un triunfo para meternos en los playoffs donde luego conseguimos el ascenso a Segunda".

Océano Atlántico mediante, la familia Gianoli se reunía en su casa ubicada en la cooperativa de vivienda de La Tablada para seguir los partidos que comenzaban a la hora 6.30 de los domingos.

"Aquello era un ritual. A veces venía un hermano, el esposo de mi hija, estaban los abuelos y mi hijo. Pagamos un servicio de stream para poder ver los partidos y lo que gritamos aquel gol fue una locura", rememora el padre.

@CerroLargoFC

Con look platinado

Ernesto Dehl, hombre de fútbol y política en el Partido Nacional, conoce a Gianoli del Partido Nacional. "El día que me presentó al hijo me impresionó por la altura que tiene y me dije: 'A este muchacho lo tenemos que traer a Cerro Largo'. Y se nos dio".

En Segunda de España, con el mismo entrenador, Gianoli no tuvo tantas oportunidades en Montijo y decidió pegar la vuelta. "Esa experiencia lo hizo crecer y madurar mucho. Se comió toda la pandemia solo en España".

Cerro Largo le abrió las puertas para jugar la temporada 2022. "Es una oportunidad que agradezco y valoro mucho", dice una y otra vez el jugador.

"Siempre le inculqué trabajar y estar preparado para cuando llegara una oportunidad porque la oportunidad es calva y hay que aprovecharla", agrega su padre.

Jugó 25 partidos el año pasado y metió un gol, en derrota 1-2 contra Liverpool. "Robert Ergas pateó al arco, me dio en la canilla y me dieron el gol a mí. Se pasó todo el año diciéndome que le había robado un gol", cuenta Gianoli ya más distendido.

Con Danielo Núñez al frente, el arachán no pudo repetir temporadas anteriores y recién con la llegada de Mario Saralegui el equipo se pudo salvar del descenso. "Aquel 2-0 contra Rentistas fue un alivio", reconoce el futbolista.

Para el 2023, Cerro Largo apostó por Eduardo Espinel y en seis fechas el equipo es escolta de Peñarol a solo dos puntos, es el otro invicto además del puntero y en 540 minutos apenas recibió un gol.

Espinel, un entrenador trabajador, serio y muy bicho, colocó a Gianoli en una línea de tres defensiva junto a Mauro Brasil y Rafael García. El equipo es una roca defendiendo y cuando ataca tiene un poderío brutal en acciones de pelota quieta.

"Para mí Martín tiene mucha proyección a futuro, ya se lo dije: depende de él hasta dónde puede llegar, por la edad que tiene, es muy joven y cuenta con pocos partidos en Primera, y porque cada vez que lo vemos trabajar quiere salir adelante. Escucha mucho, a veces no encontrás jugadores jóvenes que escuchen para mejorar", cuenta Espinel a Referí.

"Los zagueros zurdos son muy difíciles de encontrar, son pocos los que hay en el fútbol uruguayo donde generalmente juegan los derechos. Martín tiene buen juego aéreo pero es algo que tiene mejorar porque con la altura que tiene debe hacer mucho más daño y lo estamos trabajando todos los días con trabajos de técnica en el cabeceo. También tiene buen pase entre líneas. Trabaja mucho y eso lo va a hacer crecer", agrega el DT dos veces campeón de torneos cortos con Plaza Colonia.

Ernesto Dehl aporta un dato: "Osvaldo Carro, el ayudante de Espinel, trabaja mucho la pelota quieta y el equipo tiene gente muy alta. Es algo que estamos explotando bien".

"Con Cerro Largo quiero llegar lo más arriba posible y poder clasificar a alguna copa internacional. Con Rafa García aprendo mucho en cada partido, es algo que estoy aprovechando mucho", afirma el jugador.

Gianoli tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año: "Queremos que se vaya para pegar un buen salto, es un muchacho que tiene muy buen nivel cultural, es muy aplicado y muy serio". comenta el dirigente.

Los viajes en 145 rumbo a la Plaza Colón para ir después al Complejo de River Plate ya son parte del pasado. También las largas temporadas donde no jugaba y su pasaje por España donde compartió vestuario con jugadores de Ucrania, Ghana, Brasil, Argentina, Chile y México y jugó en una liga mucho más áspera del fútbol español que se ve por la tele en Uruguay.

Después de repasar su carrera, Gianoli padre reflexiona: "Los gurises jóvenes muchas veces creen que el deporte los va a salvar, pero lo que salva es el trabajo en equipo, el manejo ante la adversidad, el estar contento por el compañero que le va bien cuando no toca jugar. Esas cosas valoro de mi hijo. Porque en definitiva, lo más importante es que nuestros hijos sean felices y disfruten de hacer lo que les guste".