Juan Quintana: la llegada a River en Fitito, los viajes en tren a formativas y la consolidación en La Luz

En la casa de los Quintana Silva, ubicada en el barrio Urta del pueblo de Progreso, en el departamento de Canelones, no sobraba nada cuando el hijo menor de la familia, Juan, comenzó a correr atrás de la pelota. El padre, Nelson, vendía baterías para autos y camiones. Maricel, la madre, era ama de casa. La familia se movía en un Fitito y a los nueve años llevaron a Juan a probarse en el baby de River Plate.

Desde los cuatro años, Juan Ignacio Quintana jugaba en el baby fútbol de Progreso, el club de su pueblo canario.

Después de un par de prácticas en los darseneros quedó y ahí se fue formando con entrenadores como Aníbal Saralegui, el Canario Néstor Márquez y Raúl Salazar, los tres técnicos que más lo marcaron y que le hicieron tomar confianza.

"Mi primera plata con el fútbol se la di a mis padres, la familia ya se había enderezado, estaba un poco mejor económicamente y los empecé a ayudar en el día a día", recordó Quintana, que desde el año pasado defiende la camiseta de La Luz.

"En AUFI de River estuve cinco años. Mis padres me llevaban tres o cuatro veces por semana hasta el Prado desde Progreso. Después del Fitito veníamos en un viejo Peugeot 504. Mis padres hicieron todo ese esfuerzo bajo toda circunstancia: frío, lluvia o calor. Fueron el pilar de mi carrera. Cuando empecé en la Séptima empecé a venirme solo, generalmente en tren. Me bajaba en la terminal de Colón donde River ponía un ómnibus para llevarnos al Complejo Colón", contó el lateral, carrilero, volante externo o puntero de los merengues de Aires Puros.

Quintana llenaba el bolso con las ilusiones propias de un juvenil y los llevaba de Progreso a Colón en 809, 1A o 2A, las líneas de ómnibus que demoraban media hora, o se tomaba el tren que ya no pasa por Progreso, que demoraba 20 minutos y salía 10 pesos menos. "En la sumatoria del mes, ese ahorro servía".

El 17 de enero de 2021, Jorge Fossati lo hizo debutar en el Capurro en partido de River ante Fénix correspondiente al Clausura 2020, aplazado a 2021 por la pandemia.

Las características de Quintana se amoldaban a la perfección al modelo de juego y al sistema táctico del Flaco: carrilero derecho de mucho recorrido por banda, buen manejo en velocidad y un ida y vuelta incansable. Cuando tanto de habla hoy en día del concepto de "intensidad" en el juego, ver lo que hacen en cancha jugadores como Quintana es una simple explicación a lo que eso significa.

Con Fossati, Quintana jugó 12 partidos en River y fue seis veces titular. Pero la llegada de Gustavo "Chavo" Díaz lo marginó del equipo.

Camilo dos Santos

Con River Plate, debutó de la mano de Jorge Fossati

Sin minutos en el Clausura 2021, el futbolista pidió para salir a préstamo en 2022.

Fue ahí que Julio Fuentes lo llamó para sumarse a La Luz. "Me sorprendió que en los primeros amistosos que jugamos el equipo ya se mostraba competitivo. Y después se dio todo lo que se dio".

El equipo, que venía de la Primera División Amateur, logró el primer ascenso de su historia a Primera y llegó a la final de la Copa AUF Uruguay eliminando en semifinales a Peñarol.

Foto: Leonardo Carreño.

Contra Peñarol en la histórica serie semifinal de la Copa AUF Uruguay 2022

"Somos un equipo acostumbrado a afrontar todo tipo de situaciones en los partidos: sabemos que hay momentos de jugar bien, momentos para replegarse para salir a buscar los partidos y, sobre todo, sabemos sufrir. Ese es el fuerte del equipo y lo podemos seguir demostrando ante todas las adversidades por la fuerza mental que tenemos como equipo", expresó el carrilero de 23 años.

Fue sufriendo cómo La Luz logró ante Liverpool el domingo el primer triunfo de su historia en Primera.

"Fue una victoria muy importante por cómo se nos venían escapando los partidos en los últimos minutos, era vital y fue un desahogo, y más contra Liverpool que tiene muy buen plantel, mucho recambio y que por momentos nos hizo sufrir, pero por suerte pasamos los malos momentos, llegamos al empate y generamos después un par de chances para ganarlo", reveló.

El gol del empate inicial, el 1-1, fue obra suya, de cabeza, tras un centro de Federico Millacet. "Cuando la iba a cabecear justo la rozó el defensa que saltó adelante mío y me terminó rebotando en la cara, pero por suerte entró", confesó.

Ese fue el tercer gol de su carrera profesional tras marcarle a Miramar Misiones en el Competencia de Segunda y a Rampla Juniors por Copa AUF Uruguay, ambos el año pasado con La Luz.

El de Miramar lo hizo jugando de segunda punta, posición donde Fuentes lo colocó en sus primeros partidos con La Luz. En lo que va de este torneo ya jugó como carrilero, lateral, volante externo y extremo, mostrando su adaptabilidad a distintas funciones desde la llegada de Ignacio Pallas como entrenador.

Leonardo Carreño

Festejo contra Peñarol en el Centenario, en el actual Apertura

Desde junio de 2020, Quintana vive con su pareja en el Prado. "Me mudé ahí por la cercanía con River".

Ahora tiene un auto que comparte con su padre y se turna para ir manejando a los entrenamientos con el capitán Sebastián Cardozo y el Tata Álvaro González.

Tiene contrato con River hasta diciembre de 2024 y este año hizo la pretemporada con el darsenero luego de que se venciera su préstamo. Sin embargo, volvió a optar por jugar en La Luz para seguir teniendo minutos de protagonista.

A Quintana le queda una materia para completar el liceo, algo que quiere completar a breve plazo, y en sus ratos libres hace entrenamiento funcional en un gimnasio y también es instructor en la escuelita de fútbol Primeros Toques.

Su cabeza está ahora en hacer otra gran temporada en La Luz, salvarlo del descenso y aspirar a algo más en la temporada.

Tras repasar su recorrido y los sueños que fue cumpliendo hasta comenzar su carrera profesional, el futbolista reflexionó: "El fútbol es como la vida, es una escuela de vida donde tenés que compartir, socializar, entender y compartir el día a día con 30 personas diferentes y no es fácil. Pero te enseña valores, te deja enseñanzas, te hace resiliente".

Palabra de un jugador que no se cansa del ida y vuelta que deja un surco por la banda derecha en cada cancha que le toca jugar.