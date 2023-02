Rodrigo Rey: el debut en la red, la ilusión de volver a la sub 20 y el futvoley como hobbie y entrenamiento

El ansiado primer gol en Primera le llegó a Rodrigo Rey en el Campus de Maldonado, donde con un remate de derecha y desde el borde del área marcó el empate 1-1 ante Deportivo, el pasado sábado por la segunda fecha del Torneo Apertura 2023.

El atacante de 18 años esperó su momento y esta temporada parece ser la suya, con los dos primeros partidos como titular, nada menos que en el regreso a la máxima categoría de Racing, su equipo en el que ha hecho toda su carrera desde formativas.

Y con un golazo. “Es una de mis características”, dijo a Referí sobre su remate y gol. “Me gusta pegarle de afuera del área. En el primer tiempo había tenido un remate que pasó cerca y en el segundo tiempo me quedó de nuevo y lo primero que se me pasó por la cabeza fue pegarle al arco. Y por suerte se me dio y salió un lindo gol”.

@RacingClubUru

Rodrigo Rey y el festejo de su primer gol en Primera

En la repetición de TV dio la sensación de que pateó sin mirar al arco. “Más que nada sentí la noción de que estaba cerca del arco, justo me quedó el hueco y rematé. Y salió bien direccionada”, explicó.

Debut con 16 años y en la difícil Segunda división

Rodrigo Rey vive en Malvín Alto y desde niño juega al fútbol, pasando por varios clubes. “Empecé en un equipo de barrio, Parque Guaraní, después jugué en Relámpago, Alumni y terminé jugando en Malvín Alto”.

Luego, vino la transición a la cancha grande. Hizo la escuelita de Defensor Sporting por dos años hasta que le dijeron que no iban a contar con él y de ahí se fue a Sayago. “Tenía un amigo con un contacto en Racing, me llevó y ahí pude fichar con el club y hasta el día de hoy sigo ahí”, dijo.

En Racing tuvo varios técnicos. Los menciona con la advertencia de que no se quiere olvidar de ninguno: Gustavo Pisano, Enrique Andrada, William Lemos.

Inés Guimaraens

Rodrigo Rey, el tapado de la fecha 2 del Apertura 2023

Con 15 años, en 2020, estuvo en dos partidos de Primera división como suplente pero no llegó a jugar. El técnico era Martín “Tato” García.

Al año siguiente, le llegó el turno. Su DT en Sub 16 era Lemos y Damián Santín lo convocó al primer equipo.

“Tenía 16 años”, contó. “Nos tocó un campeonato de la B complicado, competitivo, pero me sentía preparado y lo pude hacer de buena manera”.

Fue el campeonato que se jugó en medio de la pandemia en el Estadio Charrúa, donde debutó en Primera en un Racing que pintaba para ascender. “Fuimos protagonistas durante gran parte del año y a lo último, por detalles, perdimos el ascenso”.

@RacingClubUru

Rodrigo Rey y el festejo de su primer gol en Primera

El salto a Primera

Aquella temporada también es recordada porque Danubio y Defensor Sporting jugaron el ascenso, lo que la hizo más difícil la competencia.

En 2022 Racing logró el ansiado ascenso y este año juega en Primera.

¿Se nota la diferencia entre categorías? “En Segunda tuvimos un campeonato competitivo, con buenos equipos, pero sí, cambia todo. El juego es otra cosa, otro ritmo, la calidad de jugadores de los equipos se nota mucho, hay un cambio sí”, dijo.

En el actual Racing tiene como entrenador al argentino Gustavo Fermani, el DT seleccionado por la SAD que encabeza Fernando Cavenaghi, que en la pretemporada concretó amistosos en Buenos Aires ante River Plate y Racing de Avellaneda, en los que estuvo Rodrigo.

Inés Guimaraens

Rodrigo Rey, el tapado de la fecha 2 del Apertura 2023

“Me destacó en el juego aéreo, tengo buen cabezazo”, dijo el joven delantero sobre su estilo.

“Me gusta salir a jugar, apoyarme, marcar diagonales, soy potente. Me gusta el juego colectivo, de salir y jugar como falso 9 también, por ahí me destacó también”, agregó el atacante de 1,80 metros.

Al hablar de sus referentes, dijo que sigue a delanteros del fútbol europeo. “Pero no puedo dejar de lado a los delanteros que tiene Uruguay como Suárez o Cavani. Siempre los tomé como referencia a ellos y si hoy en día tengo que decir que tengo un referente o ídolos, son ellos dos. Me gustan mucho y hasta el día de hoy los sigo”.

@RacingClubUru

Rodrigo Rey en River Camp

La ilusión de volver a la selección uruguaya sub 20

Rodrigo forma parte de la actual selección uruguaya sub 20, si bien no quedó en el plantel que jugó en el Sudamericano de Colombia que acaba de finalizar.

“Estuve en varios procesos, gracias a Dios”, dice sobre las formativas celestes. “Jugué en sub 17, jugué bastante, hasta pasar a ser sub 20, donde también jugué bastante, varios campeonatos y ahora en las instancias finales no me tocó estar en el plantel definitivo, pero nos seguimos preparando para lo que viene”.

Consultado por si se seguía sintiendo parte del proceso pese a no haber estado convocado, fue claro: “Sí, tal cual”, respondió. “Uno por ese lado no pierde la ilusión. Aparte siempre que me tocó estar en la selección lo hice de buena manera, fui a varios campeonatos importantes así que la ilusión sigue estando”.

Sobre su no convocatoria al Sudamericano, dijo que “uno se da cuenta cómo viene la mano” al momento de conocer la lista.

“Habíamos viajado con la selección, después tuvimos un parate y yo con el club ya había terminado la competencia. Cuando volvimos de la selección me había lesionado y estuve un tiempo lesionado. Y ellos volvieron a entrenar y siguieron entrenando. A lo último, cuando se veía que el plantel estaba cerrado, no perdía la ilusión pero veía que era cada día más difícil”, comentó.

Rodrigo siguió a sus compañeros en el Sudamericano viendo todos los partidos. “Estoy muy contento, hicieron un gran campeonato, dejaron en lo más alto a Uruguay, lo representaron en buena manera”.

“Con lo que hicimos en el campeonato, ganamos, sin ser campeones. Quedó demostrado que estamos para cosas grandes. Me pone contento por el campeonato que hicieron ellos y por mis compañeros de la selección”, agregó.

Con respecto a Luciano Rodríguez, el delantero que fue una de las revelaciones del torneo, dijo que no lo sorprendió porque esperaba que hiciera un buen campeonato. “Me pone muy contento por él, tuve la posibilidad de jugar con él en la selección y pude enfrentarlo en Segunda y es un gran jugador. Y se lo merece porque es muy humilde y una gran persona, y dejó demostrado que está para grandes cosas. Esperemos que siga así, que le vaya bien”, agregó sobre su colega de posición con quien compartió ataque en partidos de la sub 20.

Los estudios y sus otros deportes

Además de jugar al fútbol, Rodrigo estudia en ITF donde hace el curso de Educación Física y también aprende inglés. “Me gustaría hacer deportes y como profesor de educación física”, dijo.

El delantero tiene la particularidad de que le gustan varios deportes, además del que practica.

“Me gusta jugar al básquetbol”, contó. “Y después me gusta ir a la playa con compañeros y hacer un deporte que se está implementando bastante en Uruguay que es el futvoley, y juego bastante a eso”.

Se trata del deporte que es popular en Brasil, con la red de vóleibol y con la pelota sin poder ser tocado con las manos. “Hace tiempo está en Uruguay. Estoy en una federación que se llama Federación Futvoley Uruguay, que está hace tiempo acá y se está haciendo cada vez más grande, somos varios compañeros y amigos del barrio que hace tiempo hacemos ese deporte y hoy en día se está mostrando más”.

El punto de encuentro de este deporte es la Playa Malvín, donde hacen campeonatos y cuentan con una buena asistencia de jugadores, dijo Rodrigo.

@RacingClubUru

Rodrigo Rey en Racing

El delantero señaló que al jugador de fútbol “le sirve bastante” el futvoley.

“Trabajás muchos conceptos como la técnica, el físico, tiene todos tipos de trabajo que están muy buenos y después a la hora de controlar una pelota, de la resistencia o la fuerza, se nota bastante”.

Rodrigo aclaró que esa disciplina la práctica en vacaciones o cuando no hay actividad. “Uno se controla, a veces lo usa como entrenamiento también, pero cuidándote. Pero ahora en plena competencia no lo hago, es más para las vacaciones”.

Los ídolos de Racing y su objetivo 2023

Consultados sobre quiénes son los referentes de Racing para un juvenil que hizo su carrera en el club, Rodrigo recordó que estuvo en “un gran plantel” desde el día que subió y se adaptó mucho al grupo. “Son grandes personas y compañeros, y grandes jugadores también”, señaló.

@RacingClubUru

Rodrigo Rey en Racing en el Cilindro de Avellaneda

“Me tocó estar con el goleador histórico de Racing, estar con Líber (Quiñones), con muy buenos delanteros como (Diego) Vera, (Luis) Gorocito, (Gonzalo) Barreto, siempre intenté aprender de ellos y siempre fueron grandes compañeros conmigo, me estuvieron enseñando e intenté agarrar algo de ellos para seguir mejorando”, expresó.

“Como tengo mucho para seguir creciendo los tomo como referencia porque fueron mis compañeros, compartimos vestuario y cancha. Como delanteros los tomo a ellos, pero hay grandísimos jugadores que siempre están ahí, apoyándote y dándote para adelante, son la base del grupo, agregó.

En los de Sayago, que tiene como objetivo lograr la permanencia, espera seguir haciendo goles y tener una nueva oportunidad en la Sub 20, con el Mundial de Indonesia y los Juegos Panamericanos por delante.

“Esperemos hacer un gran año con Racing, nos estamos preparando muy bien y nos sentimos bien. Y con la selección lo mismo, dejando lo máximo en el club para tener una posibilidad con la selección y aprovecharla al máximo”, dijo el juvenil Rodrigo Rey, el tapado de la fecha que quiere brillar en este 2023.