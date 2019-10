Martínez: "La voy a tener más fácil para gobernar en una supuesta no mayoría que Lacalle"

El candidato frenteamplista Daniel Martínez aseguró este miércoles en una conferencia de prensa que, en su opinión, en caso de que el próximo partido de gobierno no alcance mayorías parlamentarias él lo tendría "más fácil para gobernar" que el nacionalista Luis Lacalle Pou.

Martínez, que este martes debatió con el candidato blanco, fue consultado en Melo, Cerro Largo, sobre las negociaciones que tendrá que llevar adelante el próximo presidente si no alcanza las mayorías parlamentarias.

El candidato oficialista dijo que se tiene "mucha fe" para negociar y realizó un paralelismo con cuestionamientos a la oposición. "Yo pregunto: ¿con alguien que por lo menos las encuestas le dan uno de cada cuatro (votos) cómo haría para gobernar? Hoy la foto muestra que imprescindiblemente va a necesitar a (Guido) Manini. Pero ya (Pablo) Mieres y (Ernesto) Talvi dicen que no quieren nada con Manini. Epa, ¿cómo es? Me parece que yo la voy a tener más fácil para gobernar –en una supuesta no mayoría parlamentaria– que Lacalle", aseguró el candidato del Frente Amplio (FA).

El exintendente de Montevideo aseguró que peleará "hasta el último minuto" para conseguir "hasta el último voto posible" para el FA.

En el debate de este martes Martínez anunció que el sociólogo Gustavo Leal, actual director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, será el ministro de esa cartera si llega al gobierno. Consultado sobre la posibilidad de hacer más anuncios de este tipo antes del 27 de octubre, el candidato señaló que por el momento no lo tiene previsto y que "es muy pronto".

Sobre el debate del martes, en tanto, el candidato sostuvo que se quedó "esperando un poco de propuestas" por parte de Lacalle Pou. "La verdad que pedí que me contaran cuántos palazos pegó (Lacalle Pou) a tanta gente del FA. No termino de entender eso. Igual, está bien, cada uno encara como entiende", agregó.

Además, sostuvo que, en su caso, hizo "mucho más hincapié en las propuestas que en los cuestionamientos". "Estamos convencidos de que le ha hecho muy bien al país (el proyecto político del FA) y todos los indicadores lo dicen", señaló. "A veces, me duele cuando pareciera que está todo mal, horrible. Si habrá para mejorar, pero nosotros alegría, buena onda y a construir", concluyó.