Mirá online en vivo el debate entre Martínez y Lacalle Pou

Luego de 25 años sin debates presenciales en televisión de los principales candidatos, Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) protagonizarán este martes a las 20 horas un mano a mano en el que enfrentarán sus ideas y propuestas de cara a un eventual próximo gobierno.

El debate durará una hora y media y tendrá cuatro bloques: economía, seguridad, desarrollo humano y tecnología y producción.

Los candidatos debatirán en los estudios de Canal 4 y El Observador lo transmite en esta nota a través de la emisión online de TV Ciudad.

En el primer bloque sobre economía, el candidato blanco cuestionó al frenteamplista por la gestión de ANCAP, el aumento de tarifas y el desempleo.

Economía

Captura Youtube

Daniel Martínez abrió el debate con una intervención donde dijo que los próximos cinco años abren "la posibilidad de volver al pasado" o "de seguir". Destacó el crecimiento económico y distributiva. "A veces nos molesta y nos gusta que un día si y otro también se trate de decir que se hizo todo mal. Estamos convencidos que la soberbia no es buena consejera", dijo, y reconoció "errores".

Señaló como preocupaciones la seguridad, la educación y el déficit fiscal, en ese orden. "Una posibilidad es el ajuste, la motosierra tal vez. Y por otro el desafío de insertarnos en el mundo", afirmó luego. El candidato oficialista destacó también a inversión de la segunda planta de UPM.

Lacalle Pou replicó de inmediato. "El FA incumplió promesas y por tanto no es creíble". Recordó la promesa de Tabaré Vázquez de la campaña de 2014 en que dijo que no iba a incrementar impuestos. "No es creíble porque los mismos asesores de Daniel Martínez son los que están en el gobierno", señaló el nacionalista.

Captura Youtube

El candidato blanco señaló el "desempleo creciente". "Es importante que el candidato de gobierno diga realmente cuál es el camino que va a seguir. Hasta ahora han sido evasivas. El antecedente inmediato es el de Vázquez y Astori que dijeron que no iban a aumentar impuestos. Es el momento de que el candidato aclare qué va a hacer. Si con proyecciones equivocadas, o seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los uruguayos", dijo.

De inmediato Martínez asoció a Lacalle Pou con el presidente argentino, Mauricio Macri. Según el oficialista, el líder de Cambiemos en Argentina "pintaba todo fácil". En su respuesta, el candidato blanco se desmarcó de inmediato y contraatacó. "Comparar con Argentina yo no digo que sea una falta de respeto al Partido Nacional. Es una falta de respeto a la República. Quien sube las tarifas en Uruguay es el Frente Amplio", remarcó.

Martínez también destacó la creación de 300 mil puestos de trabajo durante los gobiernos de la izquierda, pese a que se perdieron 50 mil puestos de empleo.

Lacalle Pou replicó con una alusión a una frase de Martínez en el Parlamento, cuando defendió la gestión de Raúl Sendic en ANCAP. "El que preparó la fiesta de ANCAP fue Daniel Martínez", remató después.

Seguridad

Captura Youtube

El bloque sobre seguridad fue abierto por Lacalle Pou, que en sus primeras palabras señaló el aumento de homicidios, rapiñas, y las promesa de campaña incumplida por parte de Tabaré Vázquez, quien en 2014 aseguró que bajaría las rapiñas 30%, así como los hurtos.

"En materia de seguridad el FA también incumplió promesas y por eso no es creíble. El asesor estrella de (Eduardo) Bonomi y también de Martínez, el señor (Gustavo) Leal, diciendo que habían aprendido de los errores. Y los resultados son negativos", dijo Lacalle Pou. El candidato señaló el 48% de aumento de rapiñas y del 54% en homicidios.

"Tenemos el ejemplo de un presidente de la República que dice que no hay nada más lindo que entrar con una 45 a un banco porque así te respetan", dijo después en alusión a una frase del expresidente José Mujica.

En una parte propositiva de su discurso, el candidato blanco repitió como en varios actos de campaña que buscará "hacerse cargo". En ese pasaje habló sobre potenciar las comisarías, "meterse" en zonas rojas y atacar el abigeato.

"Bien dicen que siendo oposición es fácil criticar", respondí Daniel Martínez, y a continuación habló sobre su plan de campaña de 12 puntos para "mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana".

Captura Youtube

El candidato destacó los operativos contra bandas de narcotraficantes y anunció que el actual coordinador de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, será su eventual secretario de Estado para esa cartera.

El frenteamplista señaló que en un eventual gobierno apuntará a "profesionalizar la investigación" y el Programa de Alta Dedicación Operativa, entre otras propuestas. En tanto, le remarcó a Lacalle Pou que la ley de procedimiento policial ya habilita a pedir la cédula a las personas en la calle.

"Usted no tiene la experiencia para liderar este proceso. Dejen que gente con experiencia que ha enfrentado a la delincuencia con chaleco antibalas sea quien lidere un país seguro y de convivencia en paz", dijo Martínez.

Lacalle Pou volvió a cuestionar a Leal y señaló la salida de droga desde Uruguay hacia Europa, tanto por el Aeropuerto como por el puerto de Montevideo. "Me genera mucha más preocupación ahora que dice quién sería su próximo ministro, que hace años que está pegado a Bonomi, peor ministro del Interior de los últimos tiempos", señaló Lacalle Pou.

Además, respondió que lo que él propone es que la cédula se pueda solicitar a todos los uruguayos y no en determinadas situaciones.

Este bloque fue cerrado por Martínez, quien reconoció que "hay que mejorar muchísimas cosas". "A nosotros nos preocupan algunas medidas que se proponen. La utilización de policías retirados parece más una medida de (Jair) Bolsonaro que del Uruguay", dijo.

La previa

Tanto Martínez como Lacalle Pou impusieron determinadas condiciones para la presentación. Además de negociar los temas y los tiempos de las intervenciones, las tomas de las cámaras a los candidatos serán en plano medio. En tanto, el director de cámara tendrá a un delegado de cada candidato para supervisarlo.

El encuentro también será transmitido por los canales 10, 12, Televisión Nacional, TV Ciudad, y por Radio Nacional del Uruguay. La organización del evento también contó con la participación del semanario Búsqueda, de la Asociación de la Prensa Uruguaya y la agencia de comunicación Signo.

Lacalle Pou llegó a los estudios de Canal 4 sobre las 18.50 horas acompañado de su esposa, Lorena Ponce De León. Martínez arribó 20 minutos después, también acompañado por su pareja, Laura Motta.

Andrés Danza (Búsqueda) y Daniel Castro (Canal 4) serán los encargados de la presentación, mientras que Aldo Silva (Canal 12), Nicolás Lussich (Canal 10), Gabriela Lavarello (TNU) y Pilar Teijeiro (TV Ciudad y APU) serán los moderadores de los diferentes bloques.

El último debate lo protagonizaron Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti en 1994.