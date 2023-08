Más cruces por Dady Brieva: ahora Franklin Rodríguez le cayó a Liliam Kechichian por opinar del tema

La última gira de medios del humorista argentino Ruben "Dady" Brieva en Uruguay provocó una polémica en el ámbito teatral y político que todavía tiene repercusiones. Este martes, el actor, director y escritor Franklin Rodríguez salió al cruce de la senadora Liliam Kechichian al recordarle cuando, en 2018, el teatro El Galpón decidió declararlo "persona no grata".

El domingo la productora Ápice anunció la cancelación de los shows que el humorista argentino había previsto en una gira por el interior del país que incluía presentaciones en Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José. La cancelación de las fechas del espectáculo se dio luego de una gira de medios que Brieva calificó en diálogo con El Observador como una "operación" mediática.

En sus redes sociales, la senadora se pronunció respecto a la situación del humorista y consideró que podría tratarse de un caso de "censura".

"Solo a mí me parece gravísima la suspensión de los show de Dady Brieva (aclaro que nunca fuí a ninguno). Si el productor no se expresa claramente sobre los motivos de la suspensión estamos ante un gravísimo acto de censura", escribió el lunes Kechichian en su cuenta de X, la red social que antes era Twitter.

La postura de la senadora frenteamplista, y ex ministra de Turismo, molestó a Franklin Rodríguez, que este martes publicó una extensa respuesta en cuenta de Facebook. "¿En serio la senadora va a salir a defender a Dady Brieva?", comenzó preguntando.

"Con qué grado de hidalguía sale a cuestionar el por qué la gente decidió no asistir al espectáculo que ofrecía por el interior del país. Lamento ser auto referencial pero cuando en el 2018 el teatro El Galpón decidiera declararme persona non grata, usted no estuvo ahí. Cuando la misma sociedad de actores (SUA) planteó que antes de que algún compañero trabajase conmigo, debía consultar con la mesa de ese sindicato si era apropiado o no hacerlo, tampoco la vi a usted pidiendo explicaciones por esa cancelación en democracia. No la vi, no la escuché, no la leí", sostuvo el actor.

En julio de 2018 Rodríguez ensayaba la obra Le prénom en El Galpón, a pesar de que estaba previsto que se estrenarse en el Teatro del Notariado, donde fue declarado "persona no grata" a raíz de una crítica al programa Socio Espectacular realizada al semanario Voces algunos días antes.

"Disculpe usted que me duela y me de rabia. Tal vez hubiese sido bueno que en aquel momento tan delicado se hubiese acercado a decirme que eso no era justo", agregó el actor.

Además, Rodríguez señaló que lo que sucedió con la suspensión de la gira del artista no se trata de una "cancelación" sino una "decisión de la gente": "Perdone que salga con los tapones para adelante, pero no me parece nada bien que se ponga en dudas la decisión de la gente con el tema Dady. No fue, devolvió las entradas, lo que sea, pero no cancelación. Quizá usted no vio la soberbia con que el actor encaró a varios periodistas y dijo lo que todos sabemos. Quizá usted no siga la política argentina, pero se ha destacado por comentar cosas como 'agarrar un camión y pasar por arriba de la gente que manifestaba en la 9 de julio'”.

"No estoy de acuerdo con la cancelación, para nada, fui producto de eso, imagínese que no estoy dispuesto a aceptarla, pero sí debo decir que cuando la gente se siente ninguneada, bastardeaba, usada, vilipendiada, reacciona como reaccionó el público el fin se semana en Uruguay", consideró.

Hacia el final del comunicado, el actor y director se refirió a la postura de la senadora.

"Lo que sí no se me puede ocurrir es que una política como usted de tantos años y experiencia, ponga en dudas las decisiones de la gente, de nuestro pueblo, que una vez y en forma no programada actuó. Ya en el final quería invitarla a ver algunos de mis espectáculos, que con ganas, oficio y talento intentamos hacer en nuestro pequeño espacio de El Sitio cultural sin NINGUNA ayuda. Que tenga buena tarde senadora", concluyó.