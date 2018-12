Más de 4000 libros digitales gratuitos se abrirán a todos los uruguayos

“Dicen que en los detalles está el demonio. Un libro tan largo como este tiene muchísimos demonios, y hay que estar alerta para no caer en sus garras. Por suerte yo conozco muchos ángeles”.

“Su muerte va a caer un 9 de febrero, para siempre dos días antes de mi cumpleaños. Alejandro tendrá 31 la madrugada de esa fecha cuya luz jamás verá y en la que de cuatro hermanos pasaremos a ser tres”.

“Esto es lo que veo ahora mismo en tus ojos: una noche lluviosa, una calle angosta, unas farolas que se pierden en la distancia”.

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”.

¿Qué tienen en común estos textos? Todos son comienzos de libros. Y todos podrán ser leídos por cualquier uruguayo gratuitamente desde el jueves 6 de diciembre. Ese día se presenta Biblioteca País, la plataforma del Plan Ceibal que ahora se abre para que cualquier persona pueda acceder a más de 4.000 libros con su cédula de identidad.

El primer texto es el inicio de Canción de hielo y fuego I, el clásico de George R. R. Martin que dio pie a la saga de Juego de Tronos, objeto de culto desde las páginas de los libros y fenómeno de masas desde que se convirtieron en la popular serie de HBO. El segundo es del uruguayo Daniel Mella; su libro El hermano mayor, publicado en 2016, ganó el Bartolomé Hidalgo y Mella es considerado uno de los autores esenciales de las letras jóvenes nacionales. El tercer texto proviene de la pluma de Vladimir Nabokov y se puede encontrar en la edición Cuentos completos; el cuarto es de Miguel de Cervantes, tan inmortal como el título del libro que le es familiar incluso a quien nunca lo leyó: El ingenioso Hidalgo de don Quijote de la Mancha.

Cada uruguayo que decida usar esta plataforma online podrá pedir prestados hasta dos libros al mismo tiempo para leer en dispositivos móviles o computadoras. Con la cédula de identidad se generará un usuario y, a través de una app (para Android o iOS) o por la web biblioteca.ceibal.edu.uy, se ingresará al sistema para elegir entre títulos que van desde los clásicos universales hasta los que –tal vez– sean clásicos en el futuro.

La aplicación móvil permite buscar en el catálogo por autor, título, editorial o materia (para el caso de libros de texto, que forman parte de la biblioteca Ceibal desde su origen, en 2011). El funcionamiento es similar al de una biblioteca tradicional: es posible solicitar dos libros prestados que el usuario podrá leer durante al menos 21 días, aunque muchos títulos permiten períodos más largos. En caso de que el tiempo no sea suficiente para finalizar el texto, el usuario podrá volver a pedirlo prestado. Si todos los ejemplares de un título ya están en uso, la persona podrá reservar y entrará así en una lista de espera.

En la plataforma es posible leer en línea o descargar libros para leer sin conexión a Internet. Los usuarios también podrán ver videos, escuchar audios, cambiar el tipo y tamaño de la fuente, ajustar el brillo y el interlineado, subrayar el texto y tomar notas, en un sistema que se comporta como un lector de ebooks tal como el popular Kindle.

Acceso necesario pero no suficiente

No es casualidad que esta plataforma se presente en la Biblioteca Nacional. La interacción entre lo digital y lo físico (ebooks y libros en papel) dejó hace tiempo de ser un versus para convertirse en un más. Es frecuente que una persona que lee un libro en formato digital termine comprando su versión en papel, o hago lo mismo con otro libro del autor que lo atrapó. También quienes prefieren el formato papel suelen utilizar en ocasiones el digital para lograr “transportar” más libros sin que ocupen lugar y con el escaso peso de un celular o tableta.

Para Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, se trata de asegurar el acceso de los libros a los uruguayos, algo que es “poco valorado y suele darse por sentado, aunque la realidad demuestra que una cantidad de niños de bajos ingresos no podían acceder a los textos básicos que necesitaban para aprender”.

El Plan Ceibal comenzó a transitar este camino en 2011, cuando puso a disposición de estudiantes y docentes los primeros 150 libros de texto y de literatura. Desde entonces se comenzó a acordar con las editoriales el pago de derechos de autor, en primera instancia con el objetivo de poner a disposición de estudiantes y docentes los libros recomendados por Primaria y Secundaria. Se inició así el proceso de digitalización, que suele ser costoso y trabajoso, en conjunto con las editoriales, explicó Brechner.

“'¿Por qué no se lee?' es una pregunta repetida y suele responderse con un 'por falta de acceso'. El acceso a los libros es condición necesaria pero no suficiente”, agregó Brechner. En un momento en que la atención es un bien finito tironeado por muchas seducciones (televisión, videojuegos, internet, por mencionar algunas), la lectura se ha visto afectada en chicos y grandes. A pesar de eso, el uso de la biblioteca del Ceibal ha crecido año a año en aproximadamente un 20%. “Si hay incentivos, si hay material, no hay duda de que hay más gente que quiere leer”.

Con la plataforma en funcionamiento y un creciente número de libros y otros recursos ya disponibles para estudiantes, docentes y jubilados, el próximo paso natural –según contó Brechner– parecía ser abrir esta biblioteca a todos los uruguayos. “Por un costo incremental, importante en valor monetario pero poco importante en términos de valor para la sociedad, ahora cualquier uruguayo puede pedir un libro prestado, como en la biblioteca de barrio, pero que se puede leer en cualquier dispositivo”. Brechner dijo no poder precisar ahora cuánto será el costo del proyecto –que forma parte del presupuesto del Ceibal– porque dependerá de cuántos uruguayos lo usen y cómo lo hagan. “Podrá ser de 200.000 dólares por año para arriba, pero dependerá de cuánto se use. Tenemos un acuerdo de compra y devolución de libros con las editoriales. ¿En cuánto va a afectar nuestro presupuesto? Ojalá que bastante, porque significará que la gente está leyendo”.

Para llegar a este punto Plan Ceibal debió negociar con editoriales nacionales y extranjeras y deberá seguir haciéndolo a medida que se publiquen nuevos títulos o que los lectores soliciten los de su preferencia. “Vamos a ir aprendiendo en base a los propios usuarios. Si leen, cuánto leen, si piden prestado y devuelven sin leer y otra serie de variables que nos permitirán que el sistema se haga cada vez más inteligente”, explicó Brechner. Hasta ahora el catálogo fue elegido por el equipo del Ceibal en base a recomendaciones de expertos, pero desde el jueves la propia comunidad incidirá en las decisiones. “Creemos que esto también servirá para que las editoriales nacionales entiendan que este es un negocio para ellos, porque es una forma de incentivar la lectura y, así, de vender libros”.

La dimensión del propio Plan Ceibal sirve para calibrar el potencial de la Biblioteca País: hay casi 550.000 dispositivos en manos de alumnos y docentes y unos 330.000 estudiantes continúan usando los suyos una vez que egresan del alcance del plan. A eso se deben sumar las 218.000 tabletas del Plan Ibirapitá, que desde 2010 se reparten entre jubilados con ingresos de hasta $30.784 pesos.

Además de cuentos, novelas, historietas, biografías y otros géneros para todas las edades, el catálogo también incluye audiolibros, imágenes y videos. Hasta ahora la plataforma es usada por unos 63.000 usuarios, sin contar a los estudiantes que ya tienen libros descargados por defecto en sus tabletas o computadoras del Plan Ceibal. Desde el jueves tres millones y medio tendrán la oportunidad de probarla.