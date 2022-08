Massa comienza a armar su equipo y anuncia gira por EEUU, Francia y Qatar

El nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, anunció a través de su cuenta de Twitter hoy que Raúl Rigo será el secretario de Hacienda y adelantó también que lo acompañarán como subsecretario de Presupuesto Jorge Domper y Claudia Balestrini como subsecretaria de Ingresos Públicos.

Rigo era uno de los nombramientos seguros que se barajaron este fin de semana. Se trata de un economista que fue subsecretaria de Presupuesto entre 2002 y 2017, abandonando su cargo con el fin de la gestión de Alfonso Prat Gay. Regresó para ocupar ese rol con Martín Guzmán.

Asimismo Massa adelantó que para fines de agostó tiene previsto un gira a los EEUU, Francia y Qatar con el objetivo de tomar contacto con el FMI, lograr inversiones para aumentar las reservas del Banco Central y refinanciar la deuda con el Club de París.

Allegados al todavía presidente de la Cámara de Diputados señalaron que Massa está diseñando las entrevistas con el embajador argentino en ese país, Jorge Argüello, para reunirse con los representantes del FMI, del Tesoro norteamericano, del Banco Mundial e inversores de Wall Street en Nueva York.

Argüello le dijo a la agencia estatal Télam que durante el fin de semana conversó "en varias oportunidades con Massa, que en el futuro tiene planeado visitar Estados Unidos, en particular Washington y New York". "Esta visita todavía no tiene fecha y la agenda se va a perfeccionar después de la asunción del nuevo ministro", puntualizó.

En el caso del viaje a Estados Unidos, está siendo organizado desde Buenos Aires por el extitular de la UIA y del BICE José Ignacio de Mendiguren; Gustavo Martínez Pandiani, y el responsable de la Aduana, Guillermo Michel, junto a Argüello y el asesor del Tesoro de Estados Unidos, Juan González.

El refuerzo de las reservas y la estabilización de las metas fiscales tiene la mirada puesta en los objetivos centrales que tiene Massa, que son apuntalar la producción nacional, y la exportación de trabajo argentino para "generar empleo genuino y reemplazar los planes sociales por trabajo".

En cuanto al viaje a Francia fue concebido para hablar con los representantes del Club de París, con el fin de reestructurar la deuda que la Argentina tiene con ese organismo.

Otro de los viajes será a Qatar, donde Massa y su equipo planea reunirse con los inversores institucionales y funcionarios del Fondo Soberano Qatarí, uno de los más grandes del mundo, para que aporten en proyectos de los sectores energético y de seguridad alimentaria.