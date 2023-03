Selección uruguaya: el camino perfecto de Matías Arezo, de la sub 15 a la mayor, destacado por la AUF

La trayectoria de Matías Arezo con la selección uruguaya fue destacada por las redes del combinado, repasando su participación en todas las juveniles hasta llegar a la mayor para los próximos amistosos que la celeste jugará ante Japón y Corea del Sur.

El delantero de 20 años que hoy juega en Peñarol y es figura en los carboneros hizo todo el recorrido en las distintas selecciones.

AUF

Matías Arezo con la selección uruguaya en Japón

Pasó por la sub 15, la sub 17 y la sub 20 de Uruguay, hasta llegar ahora a la mayor al ser convocado por Marcelo Broli.

En sub 15, dirigido por Diego Demarco, jugó el Sudamericano 2017 de Argentina y marcó 5 goles en los cinco partidos de la primera fase.

AUF

Matías Arezo con la selección uruguaya en Japón

Luego, en sub 17, en la que debutó con Alejandro Garay como DT, disputó el Sudamericano 2019 de Perú, en el que anotó 5 goles en siete partidos.

AUF

Arezo en la sub 20

Por la pandemia de covid-19, Arezo no pudo jugar torneos con la selección sub 20, aunque estuvo en convocatorias de Gustavo Ferreyra.

EFE

Arezo en la selección sub 23

Sí disputó el Preolímpico sub 23 de 2020 de Colombia, en el que marcó un gol.

En noviembre de 2020, Arezo fue reservado en lugar de Luis Suárez para el partido por las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 ante Brasil, luego de que se conoció que El Pistolero se contagió de covid-19. No obstante, no pudo jugar ni estar a la orden, ya que se lesionó defendiendo a su exequipo, River Plate.

“Solo faltaba la mayor”, destacó la AUF, sobre la convocatoria de Arezo para los amistosos en los que puede tener su debut con la celeste absoluta.

La selección disputará sus primeros amistosos tras el Mundial Qatar 2022, ante Japón el 24 de marzo (07:30 horas) y frente a Corea del Sur cuatro días después, el martes 28 (08:00).