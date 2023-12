Matías Terra, el director de Convivencia que busca un perfil "silencioso" por orden de Lacalle Pou

En la oficina del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, hay un una foto de él con Jorge Larrañaga, de quien dice que aprendió que cuando se le asigna una responsabilidad tiene que "hacerse cargo" y a trabajar a la par de su equipo. También dice que no solo se lo enseñó, sino que vio cómo el entonces intendente Larrañaga hacía pozos con los obreros en Paysandú, donde Terra vivió en su niñez y lo conoció por ser vecinos a media cuadra de distancia.

Portaretrato de Matías Terra y Jorge Larrañaga

Cuando llegó al Ministerio del Interior en 2020 Terra lo hizo para asistir a Larrañaga, pero en mayo de 2023 le tocó "hacerse cargo" de la dirección de Convivencia.

Desde entonces, el flamante director intentó mantener un perfil bajo. A diferencia del director de Convivencia anterior Santiago González, que tenía una exposición mediática casi diaria, el joven de 28 años optó por actuar casi en las sombras. El pedido se lo hizo el presidente, Luis Lacalle Pou, quien al designarlo le pidió "mucho trabajo silencioso".

Sin embargo, Terra aceptó dar algunas entrevistas en un momento en el que el barrio Villa Española vive una escalada de violencia por enfrentamientos entre clanes familiares, drogas, armas e intervenciones policiales que tocan directamente a la convivencia en el barrio.

Insiste en que lo policial, la investigación y el delito estricto no es su área, sino que en Convivencia trata de que las instituciones articulen entre ellas, de escuchar a los vecinos, anotar sus problemas y atenderlos. Esto lo hace en las reuniones barriales que, según se lee en la pizarra de su oficina, son 180 encuentros en lo que va de su gestión, entre el 26 mayo y el 11 de diciembre.

Pero, volviendo a Villa Española, Terra asegura que va todos los días al barrio ´porque, de hecho, le queda de camino desde su casa al Ministerio. Dice que para y que habla con la Policía y los vecinos. Todos los días.

¿Qué le decís a la Policía y qué te dicen los vecinos?

A la Policía le consulto a ver qué tipo de control están haciendo, qué patrullaje, si han visto alguna situación sospechosa, si han podido detener a alguien. Los vecinos últimamente me han comentado que al haber presencia policial han disminuido los tiroteos, que están más tranquilos. Pero la situación ya sabemos cuál es.

¿Cómo es posible que, si Villa Española está intervenido como afirma el Ministerio del Interior, haya habido un homicidio a las 7:30 am esta semana?

Villa Española está intervenido policialmente desde el punto de vista de la intensificación del patrullaje, pero no solo con presencia policial vamos a evitar absolutamente todos los delitos. El concepto de seguridad es mucho más amplio que eso. El Ministerio del Interior llega a lo último, a la parte punitiva, de atrapar a los delincuentes. Pero, esos delincuentes en algún momento nacieron, se criaron, vivieron en el barrio y tuvieron que tener oportunidades laborales, educativas y un montón de otras cosas que no dependen del Ministerio del Interior, sino de otro montón de instituciones que están antes que nosotros. Hay que empezar a trabajar de forma interinstitucional e integral. Hasta que no empecemos a tomar acciones en ese sentido va a ser difícil evitar todos los delitos.

Matías Terra

Este miércoles Terra citó a una reunión en Villa Española a todas las instituciones que trabajan en el barrio: Ministerio de Desarrollo Social, Intendencia de Montevideo, Municipio D, ASSE, Primaria. Del encuentro, dice, van a surgir soluciones a mediano y largo plazo para el barrio. En la reunión se abrió un canal de comunicación directo con Terra para que las instituciones le avisen, por ejemplo, sobre actos o fiestas de fin de año que van a realizar y que la Policía pueda desplegarse en ese radio.

Pero, para la policía, Villa Española no es el único punto caliente de Montevideo en estos momentos: La Cruz de Carrasco y Marconi también.

Los vecinos de Marconi dicen que no llevan a los niños a la plaza pública porque no saben si los van a los llevan a jugar un rato y los traen de nuevo con vida, ¿Cómo se resuelve este problema desde Convivencia?

Ahí juegan varios factores: primero que la plaza esté bien iluminada, que esté ordenada, limpia. Segundo, nosotros entendemos que para mejorar la convivencia hay que ocupar los espacios públicos, que hay que ganarle terreno al narcotráfico o las bandas criminales que hay en el barrio. Para eso está el programa Pelota al Medio. Creamos Construyendo Convivencia, que es un programa que se dedica estrictamente a eso. Esa es una de las cosas granito arena que nosotros podemos aportar de Convivencia.

¿Lo que ocurre en La Cruz de Carrasco es similar a lo de Villa Española?

Es parecido a Villa Española. Son bandas criminales que se están enfrentando. Nosotros de convivencia lo que podemos hacer es recibir el el planteo de los vecinos. Estrictamente de ahí de la Cruz Carrasco todavía no hemos tenido ningún vecino ni mucha proximidad, pero sí también recorremos, sí sabemos lo que pasa.

Pero en Villa Española se hizo esta reunión interinstitucional, en un barrio que está en el centro de la opinión pública y con los medios constantemente ahí ahora. Entonces, ¿por qué en La Cruz de Carrasco no se está haciendo esta articulación?

Este tipo de articulación se hace. Capaz que es una opción, puede ser en un futuro, plantear una mesa también interinstitucional. Lo que pasa en Villa Española, por lo que tú decías, ahora están todo el tiempo ahí, con allanamientos, las cámaras, los periodistas no están pidiendo permanentemente para ir a Villa Española, pero se hace constantemente en todos los barrios. La Cruz de Carrasco está intervenido también.

Matías Terra

En el Cerrito hace unos días hubo un homicidio y encontraron un arma AK-47, ¿Qué está haciendo Convivencia ahí?

Puntualmente los vecinos del Cerrito nunca me hablaban de tiroteo, ni de que hubieran escuchado de gente que ande con armas grandes. El hecho se está investigando. No te puedo decir mucho más de qué se trata ni cómo se obtuvo el arma, eso está en la investigación. El trabajo es transversal en todos los barrios.

Pero no podemos decir que el problema de Villa Española es igual al de Pocitos.

No se puede medir así, porque al vecino que vive en Pocitos le preocupa lo que pasa en Pocitos y al vecino que vive en el Cerro y en Marconi le preocupa lo que pasa ahí. Para nosotros es importante todo, atendemos a todos. Yo trabajo con un equipo, la dirección no es personalista. Capaz que yo estoy con un equipo en Villa Española y hay otro trabajando en otro barrio al mismo tiempo, reuniéndose, recolectando información y después pasamos raya, si hay que hablar con el Municipio, con la IM, con el Mides.

Capaz que se está acostumbrado o se acostumbró la prensa a otro tipo de perfiles, que se estaba informando constantemente de lo que se hacía. Yo casi no abro Twitter, no soy de andar sacándome fotos en las reuniones. Capaz que se puede pensar 'Este flaco no está, no anda en ningún lado'. Yo estoy y trabajo silencioso.

Te criticaron en Twitter por aparecer en una foto con Laura Raffo unos días después del homicidio del integrante de los Suárez en Villa Española, ¿tenés tiempo para hacer todo este trabajo de reunirte, recorrer los barrios, escuchar y atender los problemas de los vecinos y a la vez militar?

Sí, soy un guacho. Energía me sobra y tengo margen de tiempo cuando terminan mis tareas en Convivencia, como cualquiera. Tú no estás todo el día en el diario. Tenés tiempo para estar con tus amigos, para hacer cosas que te gustan. Yo lo mismo. Me trato de hacer tiempo, es muchísimo menos del que tenía antes, pero, me trato de hace un tiempo para estar con mi familia, con mis amigos y para hacer política. La militancia, cuando arranqué, era un hobby. Así como alguien que termina su laburo y se va a jugar al fútbol, a mi me da el tiempo de hacer política, que es lo que me gusta.