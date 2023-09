Maxi de la Cruz antes del debut en el Bailando: "Es una oportunidad que no se iba a dar de vuelta"

Maxi de la Cruz no sabe exactamente por qué lo llamaron para el Bailando 2023, que este lunes 4 de setiembre finalmente se estrenará, tras distintos cambios de fecha y postergaciones. El conductor y actor de 47 años no lo tiene del todo claro, pero sospecha cuáles fueron algunos de los factores o situaciones que pueden haberlo depositado en la pista de baile de Marcelo Tinelli.

El conductor de ¿Quién es la máscara? será parte de una de las 30 parejas que protagonizarán el certamen, que en Argentina se emite a través de América TV (nuevo hogar para Tinelli) y en Uruguay, como ya venía sucediendo en los últimos años del programa, en Teledoce.

De la Cruz sospecha que un momento que lo pudo acercar al programa que vuelve después de cuatro años fuera de la pantalla fue cuando el conductor argentino lo vio en el teatro en Mar del Plata el verano de 2023, donde Maxi era parte del elenco de Los 39 escalones. Otra de las protagonistas era Guillermina Valdés, expareja de Tinelli y con quien mantiene un buen vínculo. Ese fue el nexo entre el "Cabezón” y la obra.

“Nos fue a ver, y ahí creo que notó mi parte de humor y actuación, porque la de conductor ya la conocía, por lo que me dijo. Eso creo que le quedó, me vio en directo y fue importante”, reconoce ahora De la Cruz, al otro lado del teléfono y de camino a uno de los últimos ensayos antes de su debut en la pista, que será en la segunda o tercera semana del ciclo.

Mientras recorre ese trayecto, el conductor lista otros puntos que pueden haber influido: el vínculo entre Teledoce con el universo Tinelli como emisor de sus producciones desde hace años; su buen vínculo con algunos de los productores del Bailando, como Pablo “Chato” Prada y Federico Hoppe.

Más allá de las circunstancias, De la Cruz está expectante, ansioso. Con ganas de empezar a bailar y de meterse en esta experiencia. Y de eso conversó con El Observador.

¿Qué te llevó a decir que sí, cuando te llega la propuesta del Bailando?

Cuando me llamaron, me reuní con un productor, que me llamó y es amigo, y me contó un poco. Después lo hablé también con mi representante, Diego Sorondo, y llegamos a la conclusión de que es una experiencia que está buena vivirla, pasarla, y no solo por la experiencia en sí misma, sino también por lo profesional en cuanto a la exposición que te da en Argentina sobre todo. Esto te abre esa puerta, y analizando todo vimos que era positivo por todos lados. Así que fue un "¿por qué no hacerlo?". Es una oportunidad que no sé si se iba a dar de vuelta, se dio naturalmente, y me ayuda a ser más conocido allá, algo que incluso después te suma al momento de hacer otra obra de teatro, porque te convocan de otra manera.

¿Qué te gustaría que pase con este paso por el Bailando?

A nivel de público que se conozca más esa parte del humor, más histriónica que tengo. Hay mucha gente en Argentina que no me conoce por ese lado. Y eso me parece que puede ser una buena carta para jugar y para divertirme. Porque también quiero divertirme, pienso en pasarla bien. Lo mismo hago con los programas de televisión en Uruguay, busco divertirme. Y acá está el plus del baile, que me encanta, me parece muy atractivo y divertido. Estoy feliz, contento, la paso muy bien en los ensayos, voy con ganas. Es algo nuevo y lo estoy experimentando, con un gran equipo de trabajo. Eso también me interesa, porque la gente que no te conoce te mira y dice “ah, mirá, baila”. Y los que ya te conocen, también descubren algo nuevo, es algo distinto.

¿Cómo ha sido tu régimen de preparación?

Hace casi un mes estamos ensayando prácticamente todos los días, solo cortamos cuando voy a Uruguay a grabar La culpa es de Colón. Tres horas por día de ensayo. La coach se llama Barby Majule, y es una crack, que trabaja mucho como coreógrafa de actores como Martín Bossi, ha hecho muchos musicales, y eso está buenísimo, porque no es lo mismo un coreógrafo de bailarines que uno que también sepa manejar actores. Entonces le podemos poner cosas a la coreografía, que se pueda jugar un poco actuando. Y además es un buen ejercicio, al principio me quedaba sin aire y ahora ya lo manejo bastante bien (risas).

Después lo que hablamos siempre es que en el vivo es otra cosa, cuando estrenas una obra, venís ensayando pero cuando estrenas sale una energía extra que hay que controlarla porque también a veces te da una adrenalina y otra veces te puede ser contraproducente. Pero yo estoy tranquilo y disfrutándolo, no estoy nervioso. Capaz me pongo nervioso al momento de salir, pero me da más ansiedad que nervios, ganas de estar en la pantalla y ver qué pasa.

¿Con qué ritmo te has encontrado más cómodo?

Lo bueno del Bailando de este año es que cada uno puede elegir el ritmo que quiere bailar, dentro de una lista que te dan. Entonces empezamos con disco, que está bueno, que es muy lineal, según dice la coach, yo no tengo idea. Me dijo que servía como para presentarme, y ese va a ser el primero. Después ya empezamos a ensayar otros, como para ir armando y planeando. Hay cumbia, cuarteto, rock, hits de los 2000, de los 80 y los 90, seguro haya algún homenaje. Hay un montón, y espero avanzar para poder llegar a hacer varios.

Antes de esta experiencia, ¿cómo era tu relación con el baile?

Siempre me gustó bailar. También mirar cómo baila la gente, lo aprecio, me parece re lindo. Tuve la suerte de hacer varias obras de teatro donde tenías un coreógrafo, que tenías que bailar y cantar en el momento, no es algo a lo que llego desde la nada. De hecho, nunca dudé en aceptar por el tema del baile. Después podrás ser más duro, más que otros, porque no soy bailarín, pero no era algo que me asustara. Al contrario, me gusta.

¿Y cómo te llevás con la otra pata de lo que implica el Bailando, con el show?

Es show, tal como lo dijiste. Hay que tratar de no entrar en la locura esa, pero que cada uno creo que se lo busca también, en el sentido de que cada uno sabe por dónde moverse y bueno, algunos van más por ese lado, otros iremos por otro lado. Y después el ida y vuelta con el jurado, con lo que pase, se va viendo. Yo no creo que entre en un conflicto con nadie. Y bueno, aceptar también que vos estás en esto, después no puedes decir, “ah no”, si ya sabés cómo era, ya sabés que te pueden llegar a decir “sos un burro”.

Si bien nunca habías participado del Bailando como concursante, ya habías estado en el programa con un personaje humorístico, el Richardt. ¿Qué recordás de esa experiencia?

Fui con la idea de que iba a ser un 50 y 50: podía ser que funcionara o no podía pasar nada. Y bueno, no se dio, pero eso es la televisión. Yo creo que se indignó más la gente y hasta el día de hoy se acuerda más la gente que yo de ese momento. No se entendió el código por donde venía el personaje, pero tampoco era algo que estaba instalado, y no daba el tiempo para instalarlo tampoco. Fui a ver qué pasaba, no funcionó y listo, se sigue, no es grave.

Teledoce

Maxi de la Cruz en ¿Quién es la máscara?

Esta semana terminó la tercera edición de ¿Quién es la máscara?: ¿Qué balance hacés de tu experiencia hasta ahora?

Es algo tremendo, la verdad, se dio algo que es muy difícil que pase en la tele, que es tener un buen producto, probado en el mundo, lo que es una ventaja, pero después que se hace queda en manos de la gente. Y la gente lo agarró y lo recontra abrazó. Llegó a toda la familia, y eso está bueno, porque más allá de unir a la familia, hoy sentar a un pibe delante de la tele es más difícil y se logró. Y todo lo que generó en las redes además. Superó las expectativas que teníamos, y estamos todos muy contentos. Soy fanático del programa, y agradezco a la gente que lo hizo ser el éxito que es.

¿Se sabe si el programa va a volver para una cuarta temporada?

Oficialmente no tengo nada todavía. Pero yo me imagino que sí. Lleva mucho tiempo producirlo, pero sería una lástima que el ciclo se cierre, además la gente lo pide y como te decía, el público lo abrazó. Me mandaron, desde tres escuelas distintas, videos de los niños y maestros jugando a La máscara, con los maestros disfrazados y los nenes adivinando. Cuando eso pasa, te muestra que trascendió.