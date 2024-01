Maxi Falcón descartó su llegada a Peñarol y contó que cada vez que puede va al Parque a ver a Nacional

Maximiliano Falcón, zaguero uruguayo de Colo Colo formado en Nacional, descartó este viernes su llegada a Peñarol y expresó que cada vez que puede va a ver al bolso al Gran Parque Central.

En la previa del amistoso por la Serie Río de la Plata, donde Colo Colo se enfrenta con Nacional en el Gran Parque Central, el veloz zaguero de 26 años declaró a Carve Deportiva y otros medios radiales: "Es lindo volver a estar acá porque me acuerdo de los compañeros que tuve en juveniles y cada vez que tenía la oportunidad venía a ver partidos de Nacional. En octubre, con el Boca (Gerardo Arias), mi representante, vinimos a ver un partido contra Plaza Colonia. Es lindo jugar contra un grande. Supe jugar en el Parque en preliminares, porque no llegué a debutar en Primera".

Falcón dejó así en claro que aún se siente hincha de Nacional.

"Tengo dos años más de contrato, voy más de 120 partidos jugados, siempre entrené y estuve a disposición cuando no me tocó jugar. Colo Colo es el equipo más grande de Chile, por destrozo", declaró.

Sus dichos confirman la información dada por Referí el pasado 17 de enero (miércoles) cuando informó que el jugador había renovado en diciembre de 2022 su contrato con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2025 y que el club chileno no tenía interés en ceder al futbolista pero sí escucharía ofertas por una compra o a vender un porcentaje de sus derechos económicos.

Horas antes de ese mismo día, algunos medios radiales de Uruguay dieron por cerrada la llegada de Falcón a Peñarol.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a Peñarol, Falcón dijo: "Mi representante estuvo en ese tema y yo no miraba las redes. Como tengo dos años más de contrato él me dijo que yo me concentrara en Colo Colo y que él se encargaba de eso y supuestamente hubo oferta de Peñarol hacia Colo Colo pero Colo Colo solo quería una venta, según lo que se dijo porque mi representante no me quiso decir mucho para que esté concentrado en Colo Colo y para que no me pusiera ansioso porque también había sondeos de otros clubes".