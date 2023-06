MBA 3X3: los beneficios de un programa intensivo y flexible

Desde hace un año, la vida de Javier Silva —argentino, ingeniero naval, doctor en administración de empresas, inquieto, emprendedor empedernido— está dividida entre Montevideo y Buenos Aires. Cada mes, durante una semana, Silva se instala en la capital de Uruguay y hace base en los distintos espacios del Edificio Semprún donde habita UCU Business School (UCUBS). Desde allí divide sus horas entre clases, clases, más clases, un puñado de reuniones y más clases. Silva es el actual director del programa MBA 3X3 y, cuando está en Montevideo, sus jornadas aquí son maratónicas. Dice, con total convencimiento, que su oficina está adentro del aula. Y de esa manera resume varias décadas de una pasión.

Silva da clases desde los años noventa; primero fue como asistente en la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires; después asumió como profesor titular. Tiempo más tarde lo llamaron del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Le ofrecieron sumarse al área de marketing. “En esa época trabajaba para una consultora alemana, me había especializado mucho en la industria automotriz; manejaba estrategia, recursos humanos, costos, operaciones. Marketing no era para mí, fue la única calificación baja que tuve en el MBA”, recuerda Silva.

Hoy, muchos años después, cuenta cómo el marketing lo enamoró y, sobre todo, cómo se volvió un apasionado del método del caso de la Universidad de Harvard. Pero Silva es un hombre inquieto; entonces, casi 20 años después de dedicarse a dar clases de marketing, se dio cuenta de que el mundo como él lo conocía estaba cambiando y lo hacía demasiado rápido; era tiempo de dar un paso al costado en la enseñanza de marketing. Hoy Silva da clases de estrategia y management en la Universidad San Andrés en Buenos Aires y, en UCUBS, estrategia organizacional, análisis de situación de negocios —ambas en MBA— y dirección comercial en el Master in Management (MiM).

En este formato de MBA concentrado el estudiante tiene cursos tres días cada tres semanas.

Sobre el valor de Silva en UCUBS, el decano Marcos Soto reflexiona: “Javier llegó para aportarnos su experiencia de muchos años en escuelas de negocios relevantes de la región. Además, no sólo es un amante del método del caso, sino que también investiga y publica a nivel internacional (fue presidente de la North American Case Research Association). Y, por si fuera poco, teníamos referencias concretas de su vínculo con los participantes y de su calidez humana, un combo alineado a lo que está pasando en UCUBS”.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista con Javier Silva.

Es bueno en los deportes de equipo, es un emprendedor nato, no le tiene miedo al cambio, es una persona que tiene una mirada estratégica sólida y que, además, tiene la capacidad de contagiar el entusiasmo en clase. ¿A qué grandes conclusiones llegó, ya con la adultez, sobre cuáles son sus fortalezas?

Lo más loco es que creo que desarrollé el menos común de los sentidos: el sentido común. Desarrollé la capacidad de tener una visión global, de interpretar cosas que, por ahí, otros no interpretan, y de contagiar para que esos hallazgos no sean míos, que sean del otro. Para eso aprendí a desarrollar mucha empatía. Diría que esa es, para mí, la habilidad más grande que tengo. Y después, aplicar el amor a las relaciones. Acá en UCUBS, desde el primer día, trato de que haya un espíritu de comunidad, de equipo, una forma de que se cubran unos a otros para que todos crezcan. Y eso es lo que me encanta, eso es lo que hago.

En el aula se da una gran variedad de perfiles de estudiantes.

En UCUBS se habla mucho del propósito y lo que usted dice tiene todo que ver con eso.

Mi propósito era formar una familia. La formé, estoy feliz, estoy orgullosísimo de mis hijos y de mi mujer, pero empiezan a dispararse cada uno para un lado y ahí aparece la crisis de propósito. Pero está bueno, las crisis de propósito te llevan a mucho autoconocimiento, te preguntás para qué hacés lo que hacés. Así que tuve que descubrir mi propósito nuevamente y ese propósito es servir: servir siendo director de un programa, dando clases, trabajando desde mi mirada aplicando lo que sé para mejorar aspectos que impactan en la sociedad.

¿Qué lugar ocupa el propósito en el programa que dirige en UCUBS?

Hoy se ha puesto en boca de todo el mundo que hay que trabajar en el propósito. Entonces en los programas de MBA hablamos de alcanzar el propósito con coraje. Esto quiere decir ponerlo todo para poder lograrlo. Hablamos de coraje y de valentía de enfrentar el miedo. Y después está la pregunta: ¿Cómo implemento eso para que esto realmente se refleje en el aula? No queremos que sean solo palabras. Sí es importante buscar el propósito, y que el propósito sea el propósito individual, pero que también tenga una mirada de sociedad y de medio ambiente. Queremos gente que realmente haga diferencia en la vida y que tenga impacto en la sociedad. Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, en el programa, es el Programa de Impacto Comunitario (PIC). Pero es solamente un proyecto; tenemos que ir mucho más allá que eso. Queremos que cada integrante del MBA sepa cuál es el valor que tiene, cuál es la huella que va a dejar en cada lugar donde esté. Me gustaría que los propósitos de nuestros estudiantes tengan un impacto tan grande que logren cruzar las fronteras. Y, para eso, se requiere muchísimo coraje.

En el universo de los programas de maestrías los formatos semipresenciales se han popularizado mucho; sin embargo, en el MBA 3X3 se sigue apostando a la presencialidad. ¿Qué valor le da usted al encuentro, a la discusión en el aula, a esa cercanía?

Decir que es mejor una cosa que otra es relativa a las personas. Lo que sí creo y defiendo es lo que sucede cuando nos encontramos cara a cara, esa instancia que es espectacular. Pero también hay necesidades que hay que poder cubrir. Me importa el coraje de poder invertir el tiempo de venir y estar porque venir tiene un impacto fenomenal en el otro. Vos me podrías retrucar y decir: “Yo puedo estar desde Zoom y es lo mismo”. Tal vez es lo mismo para vos, pero no para el otro. Queremos que los estudiantes piensen en los demás, no solo en ellos porque entendemos que, de esa manera, se da el crecimiento. En UCUBS creemos que hay mucho más valor y riqueza en lo presencial, te permite pensar en el otro, te genera un mayor espíritu de grupo y de comunidad. Y, además, la productividad y velocidad de aprendizaje es mucho mayor.

El MBA 3x3 de UCUBS también ofrece experiencias de aprendizaje en universidades del exterior a través del programa Business Immersion Week.

El MBA 3X3 tiene la particularidad de contar con estudiantes en posiciones de mayor jerarquía o seniority en sus carreras y que rondan los 40. ¿A qué se lo atribuye y de qué manera eso impacta en el aula?

Este formato de MBA concentrado en el que el estudiante tiene cursos tres días cada tres semanas, para Uruguay, es muy innovador. ¿Qué es lo que eso genera? Lo primero es que se le da una oportunidad a mucha gente que no está en Montevideo. Si vivís a 400 kilómetros de la capital es muy engorroso dejar trabajo y familia y venir todas las semanas acá. Además, es costoso, se pierde tiempo en ir y venir. Por eso respetamos muchísimo las distancias y los viajes; trabajamos mucho en que cada venida tenga un sentido y valga la pena. Entonces mucha gente que, en algún momento, tuvo ganas de hacer un MBA ahora encontró la oportunidad. Otra cosa que se da es que para alguien que está en posiciones más jerárquicas, le sea más fácil para la agenda acumular el tiempo y decir: “Estos días los dedico al programa y no me afecta el día a día de mi operación”. Puede ser que por eso muchas personas con posiciones jerárquicas elijan el 3x3. Y lo que termina dándose es una discusión tremendamente madura. No es que nosotros estamos buscando más seniority para el máster. Pero estamos felices de que así suceda. En esta generación justo tenemos una estudiante de 28, es la más chica y eso genera una complementariedad espectacular.

Otra cosa que se da en el MBA de UCUBS es la diversidad de los perfiles.

Sí, eso es impresionante y alucinante. Eso te da mucha riqueza en el aula, no es lo mismo lo que aporta un ingeniero que una abogada, no es lo mismo una psicóloga que un comunicador. Es un gran diferencial de nuestra escuela de negocios.