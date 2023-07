Medicamentos en el Clínicas: la engorrosa travesía para los pacientes y el "problema más grave" de coordinación con ASSE

La simple tarea de retirar un medicamento que recetó un médico se puede volver una engorrosa travesía para los pacientes del Hospital de Clínicas y es, según el director de ese centro, Álvaro Villar, el problema "más grave" que tienen hoy en día con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Es que para retirar un medicamento los pacientes del Clínicas tienen que pasar por dos médicos y, como mínimo, dos farmacias luego de una internación o de haber realizado una consulta en la emergencia o en la policlínica de ese hospital.

En el Hospital de Clínicas un médico le entrega una receta de un medicamento al paciente que luego tiene que ir a la farmacia del hospital para sellarla con la leyenda "convenio HC ASSE"–la farmacia del hospital no entrega medicación crónica, sino que solo funciona para el abastecimiento interno de pacientes internados–. En teoría, con esa receta el paciente va a una policlínica de ASSE, que puede quedar a varios kilómetros del Clínicas, y retira el medicamento en la farmacia.

Pero, la historia es aun más complicada. "Algunos médicos saben que recetan y que el paciente nunca a va a conseguir la medicación", dijo el nefrólogo y docente Ricardo Silvariño, quien advirtió el problema en su cuenta de Twitter.

Si en la farmacia de ASSE no aceptan la receta por ser del Hospital de Clínicas –dependiente de la Universidad de la República–, el paciente debe agendar una cita con un médico de ASSE para que le haga la misma receta y, por fin, pueda hacerse del medicamento. En el peor de los casos, el paciente puede encontrarse con que su medicación se la recetó un especialista y, entonces, la consulta que deberá agendar en ASSE no será con medicina general (sino con un especialista) y, por lo tanto, puede demorar más tiempo.

"Si uno tuviera que elegir cuál es el problema más grave en relación con ASSE es este. Y no lo hemos logrado resolver", consideró el director del Clínicas, Álvaro Villar, sobre la engorrosa tarea que tienen los pacientes para conseguir los medicamentos recetados en las farmacias de ASSE.

Convenios y acuerdos

El procedimiento funciona de esa manera, pese a que en 2009 el Hospital de Clínicas y ASSE firmaron un acuerdo para evitar que los pacientes caigan en idas y vueltas entre los prestadores públicos para obtener un medicamento. La directora del Clínicas de esa época Graciela Ubach dijo a El Observador que durante su administración el convenio funcionó correctamente y que el hospital tenía un vademécum –una especie de listado con indicaciones de los medicamentos– de los fármacos que el Clínicas podía recetar. "Eran medicamentos solo para el primer nivel de atención, los de especialista si o si tenían que ver al especialista en ASSE para que se los recete", explicó.

Antes de que se firme ese convenio en 2009, todos los pacientes que se atendían en el Hospital de Clínicas, tenían que repetir la consulta en ASSE para hacer valer la receta del medicamento en la farmacia del prestador público. Pero, el acuerdo de 2009 no contempló a todos los medicamentos disponibles en ASSE ni a todas las especialidades.

El director de Medicamentos de ASSE, Jorge Moreale, negó que el convenio entre el hospital y ASSE no funcione. En conversación con El Observador aseguró que con la receta del Clínicas los pacientes "pueden retirar en cualquier farmacia de la RAP metropolitana". Sin embargo, explicó que "hubo situaciones" en las que el fármaco no se le entregó al paciente porque "se prescribieron por fuera del vademécum y no se entregan porque la RAP metropolitana no los tiene".

Eso, explicó, puede ser porque los médicos del Hospital de Clínicas no corroboraron que el medicamento que están prescribiendo está incluido en el vademécum del convenio entre el hospital y ASSE o porque allí "hay muchos médicos nuevos que no lo saben", dijo Moreale, en referencia al hospital universitario. Si el medicamento indicado no está en el vademécum "tiene que sacar número y atenderse", señaló el jerarca de ASSE.

Sin embargo, en 2021, cuando Villar asumió la dirección del hospital, hizo un acuerdo con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, para que todas las recetas de medicamentos que se emiten en el Clínicas se puedan usar en las farmacias de las policlínicas de ASSE, contó Villar.

Pero, en los hechos el acuerdo entre los jerarcas no se cumple, según reconoció Villar, quien contó que los pacientes llegan a su despacho con el reclamo de que no pueden conseguir los medicamentos con las recetas del Clínicas.

El director de Medicamentos dijo que ASSE hizo "una propuesta de actualización", pero que no hubo respuesta de parte del hospital. "Queremos actualizar el listado de medicamentos, porque algunos no están más en el mercado y hay otros nuevos", dijo Moreale.