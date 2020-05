MEF elevó en casi US$ 700 millones su necesidad de financiamiento para 2020

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que para 2020 las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderán a US$ 4.649 millones, lo que equivale a US$ 676 millones más en comparación a las estimaciones publicadas en enero pasado, según el reporte publicado este viernes.

Las cifras incluyen US$ 1.618 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, pago de intereses por US$ 1.529 millones y déficit primario de US$ 1.501 millones, según el último reporte de deuda soberana.

Del monto total de dinero, hay aproximadamente US$ 3.750 millones que se planean conseguir mediante la colocación de bonos internacionales y otros emitidos en el mercado doméstico. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos internacionales (US$ 1.520 millones), otros (US$ 128 millones y uso de activos de reservas del gobierno central (US$ 750 millones), se explicó.

La emisión neta de bonos (esto es, deduciendo las amortizaciones de títulos) se proyecta en US$ 2.132 millones.

Casi 80% de la deuda que amortiza en 2020 está denominada en moneda local y en manos de residentes, lo cual mitiga la exposición de corto plazo de las finanzas públicas a una depreciación del tipo de cambio y la volatilidad de los mercados financieros globales.

Dentro de la estrategia de financiamiento y gestión de deuda para lo que resta del año, se indicó que si bien se ha priorizado hasta el momento los desembolsos con organismos multilaterales como fuente de financiamiento externa, el gobierno no descarta acceder al mercado internacional de bonos en el corto plazo.

El índice de riesgo país (UBI) que elabora República AFAP cerró la semana en 247 puntos básicos tras tocar los 400 puntos el 23 de marzo. El UBI surge de la resta entre el rendimiento de los bonos del gobierno uruguayo y los bonos del gobierno de EEUU. Así, si hoy Uruguay saliera a financiarse en los mercados internacionales debería pagar un spread de casi 2,5 % sobre el rendimiento de los papeles del Tesoro de EEUU. Previo a que estallara la crisis del coronavirus, el riesgo país de Uruguay estaba por debajo de los 200 puntos.

Por otro parte, el informe agrega que a raíz de la volatilidad financiera causada por la pandemia, los mercados de bonos internacionales permanecieron cerrados para los países emergentes durante gran parte de marzo de 2020. Como primera respuesta, Uruguay recurrió a créditos con organismos multilaterales para apuntalar las reservas de liquidez, y enfrentar así necesidades presupuestales imprevistas.

Entre marzo y abril, la UGD y la Unidad de Organismos Multilaterales del Ministerio de Economía y Finanzas, activaron rápidamente líneas de crédito contingente ya disponibles con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de US$ 801 millones, y se accedió a un nuevo préstamo con dicha institución por US$ 250 millones, explicó el reporte.

Asimismo, el gobierno tendrá listo para desembolsar US$ 400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), bajo la nueva facilidad de financiamiento de esa institución para responder a la emergencia sanitaria. Adicionalmente, FONPLATA desembolsó un préstamo de US$ 15 millones para la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), destinado a apoyar los esfuerzos del gobierno para mitigar el impacto del Covid-19 sobre las micro y pequeñas empresas, informó el MEF.