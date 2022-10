MegaAgro remató los Angus de El Yunque y logró un máximo de US$ 11.040

MegaAgro vendió 112 toros en la venta anual Nº 22 de la cabaña El Yunque, y promedió US$ 4.863. La torada se dispersó con agilidad y desde el escritorio destacaron los buenos resultados logrados.

Un toro Angus PI se valorizó en US$ 11.040, ese fue el precio más alto en este remate, que se hizo en el local de El Yunque "A lo toro", al que asistió mucho público.

MegaAgro operó con la financiación del banco Scotiabank, y Pepo Mattos colaboró en la venta. El martillero en esta oportunidad fue el director de Megaagro, José Pedro Aicardi.

Además de los toros se vendieron 35 vaquillonasde pedigrí (a US$ 3.946 de promedio), 77 vaquillonas SA preñadas (a US$ 1.909 de promedio), 43 vacas SA preñadas (a US$ 1.560 de promedio) y 78 vaquillonas SA sin servicio (que promediaron US$ 1.560).

Resultado del remate.