Mensaje de Cendoya lo inculpa en el delito de abuso de funciones, según el fiscal

"¿Me podés mandar una copia?", escribió el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya, en un mensaje de Whatsapp enviado a la funcionaria del Ministerio del Interior que trabajaba en comisión en su oficina. Ella le había informado en un mensaje anterior que tenía en su poder copia de la denuncia que la presidenta del organismo, Mercedes Aramendía, había presentado ante fiscalía.

En esa denuncia daba cuenta de que el abogado, exfuncionario de la Ursec, había ingresado el 1 de junio sin autorización y había destruido papeles en la máquina trituradora. Aramendía había solicitado el miércoles 3 una reunión extraordinaria del directorio para iniciar una investigación administrativa de urgencia, pero Cendoya le indicó a través del director general de Ursec, Oscar Mecol, que el reglamento indica que las reuniones de ese tipo se deben pedir con 48 horas de anticipación.

Según contaron a El Observador fuentes parlamentarias, en la carpeta del fiscal Pérez, consta la comunicación entre la funcionaria y Cendoya que ocurrió el jueves 4. A las 10.40, ella le escribió el mensaje en el que le informa que tiene la denuncia. Él le respondió sobre el mediodía pidiendo que le envíe la copia.

Al ser entrevistado en el programa Séptimo Día de canal 12, Cendoya dijo que él no pidió la copia de la denuncia que le fue enviada.

Además, el día anterior, Cendoya se había reunido con Mecol y con el abogado por separado, cuando ya estaba en conocimiento de las intenciones de Aramendía de iniciar la investigación administrativa. Según admitió Cendoya al declarar ante el fiscal Pérez, él les pidió a ambos para reunirse y lo hizo por separado, primero fue a la casa de Mecol, y luego se reunió con el abogado "cerca del Club Atenas" en la zona de Palermo, dijo.

A juicio de Pérez ambos hechos –el mensaje pidiendo la copia de la denuncia y la reunión con el abogado– prueban que Cendoya cometió el delito de abuso de funciones por lo tanto, decidió denunciarle los hechos a su colega el fiscal Ricardo Lackner, quien ya imputó al funcionario de Fiscalía que ingresó al sistema informático e hizo una copia de la denuncia que luego se le envió al abogado, éste a su pareja y ella a Cendoya. Lackner, como fiscal especializado en Delitos Económicos, es quién tiene competencia sobre los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

Según informó El País y confirmó El Observador, Pérez solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se unifiquen las causas que tienen a Cendoya como indagado, ya que las pruebas de su investigación inculpan al exdirector de Ursec en el delito de abuso de funciones.

El delito de abuso de funciones, castiga al funcionario público que con abuso de su cargo, cometa u ordene un acto arbitrario, en perjuicio de la Administración o de los particulares, con pena de tres meses de prisión o tres años de penitenciaría, inhabilitación de dos a cuatro años y multa.

Consultado Cendoya sobre la denuncia del fiscal, dijo que ni él ni su defensa estaban en conocimiento.

Camilo dos Santos

Contradicciones

Según declaró Cendoya después de tomar conocimiento de que Aramendía había presentado una denuncia penal, le pidió al abogado para reunirse con él y lo hicieron cerca de las 18.30 horas del miércoles 3 de junio "cerca del Club Atenas". Sin embargo, al declarar ante el fiscal, el abogado dijo que se reunieron en la sede de ese club. También afirmó que quería contarle lo que había ocurrido el lunes 1 cuando se presentó en la Ursec y destruyó los papeles.

El abogado aseguró que lo que destruyó eran "papeles personales" de casos que seguía como abogado por fuera de su tarea en el organismo. Su pareja, quién estaba con él cuando destruía los papeles, también declaró que se trató de notas personales.

Sin embargo, la reconstrucción de dos de los documentos por parte de los investigadores de la Dirección de Inteligencia de la policía contrasta esa versión. Según informó Aramendía este martes en el Parlamento, en uno de los documentos se encontró una "firma original" de una funcionaria del Ministerio de Industria.

El Observador informó el 3 de julio que el número del expediente detectado en primera instancia remitió a otro correspondiente a una denuncia por irregularidades. El expediente estaba en poder del abogado y había quedado en la bandeja de entrada del funcionario sin que nadie más pudiera acceder.

Aramendía dijo también a los diputados que ese documento está vinculado a otro en que un particular anunciaba que denunciaría a la Ursec por el artículo 302 del Código Penal. Ese artículo tipifica el delito de revelación de secreto profesional, y castiga a quien, "sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión".

Por otra parte, la presidenta de Ursec informó que el abogado había dejado 80 expedientes "trancados" en su carpeta del sistema APIA (el sistema de gestión de expedientes electrónicos) a los que nadie podía acceder.

Según supo El Observador, todavía no quedó establecido si hay una vinculación entre los dos documentos reconstruidos, pero se sabe que la firma es de una funcionaria del área documental del ministerio.

Otra contradicción que surgió de los interrogatorios, es que Cendoya había declarado al fiscal que no había hablado con el abogado ese 1 de junio en la Ursec pero luego, al declarar, el exfuncionario del organismo admitió que lo había visto un rato en su despacho. Además, las imágenes de las cámaras de la Ursec confirman que el abogado indagado estuvo reunido durante ocho minutos con Cendoya y su asistente sobre las 13 horas.

En el interrogatorio, el fiscal le preguntó si había hablado con el abogado “antes, durante o después” de que se presentara en la oficina y Cendoya dijo contundentemente que no. En declaraciones que dio Cendoya, posteriormente a que este hecho se conociera, dijo que solamente se saludaron y que no hablaron de la destrucción de los papeles.

"Temas graves" y "zonas no claras"

Luego de la comparecencia de este martes del ministro de Industria, Omar Paganini, y de Aramendía en el Parlamento, el diputado nacionalista Omar Lafluf dijo en conferencia de prensa que "hay temas muy graves" en la gestión anterior de la Ursec. "Se habla de mil expedientes, de expedientes trancados, otros encajonados. Se habla de una subasta mal hecha", señaló.

El diputado del MPP Gabriel Tinaglini dijo que hay "muchas zonas que todavía no están muy claras" y que esperarán a "escuchar las dos campanas", en referencia a la comparecencia de Cendoya. "Este tema lo va a laudar la Justicia. Es un caso complejo. Fiscalía está demorando porque le está llevando mucho trabajo dilucidar todo esto. Pero fue muy constructiva la venida del ministro y de la presidenta (de Ursec). Mañana vamos a cerrar el caso y vamos a tener las dos campanas. Para tomar un juicio de valor hay que escuchar", afirmó.

El legislador destacó que los expedientes cuyos números aparecieron en los papeles triturados "están digitalizados". "Los que aparecieron rotos están digitalizados", dijo Tinaglini.

Respecto a las acusaciones de desprolijidades por parte del oficialismo, el diputado del MPP dijo que la oposición quiere "ver si esas desprolijidades son tal cual (dicen las autoridades) o son procedimientos que no se terminaron". Tinaglini remarcó que "no hubo una transición" completa, ya que en ese momento Aramendía "no estaba en el país". "No se dio una transición como se tiene que dar. Ahí puede estar una de las (razones) por las que se cree que hay desprolijidades", agregó.

Cendoya, cuya venia para la designación como director de Antel está en suspenso a la espera de que se dilucide el caso penal, comparecerá este miércoles ante la Comisión de Industria de Diputados para dar su versión.