Mercado lanero australiano no sostuvo el repunte de precios

Hubo un nuevo ajuste a la baja en el mercado lanero australiano, tras un intento de repunte en la semana anterior. A la vez, en la plaza local hay solamente referencias posibles de precios. Queda entre el 60% y 70% de la zafra pasada por vender, más los remanentes de años anteriores. En tanto, según reportó Zambrano & Cía, “ya comienzan a coordinarse algunas esquilas preparto para próximas semanas”.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró el miércoles de esta semana en US$ 7,56 por kilo base limpia, con un descenso semanal de ocho centavos o 1,05%. En la divisa australiana el IME perdió 2% en la semana cerrando en AU$ 11,55 por kilo. En el acumulado de la zafra 2019/2020 –que comenzó el 1° de julio– el indicador retrocede casi 37% en dólares estadounidenses y 32,6% en la divisa australiana.

La oferta, en la semana que pasó, fue de algo más de 21.000 fardos, con una comercialización de 87,5%.

En las lanas de 28 y 30 micras la caída acumulada en lo que va de la zafra se acerca al 50%, mientras que entre los lotes de 18 a 20 micras el rojo va entre 34% y 40%.

En el mercado local no hay negocios, salvo una operación de alto volumen por 32-33 micras –de varias zafras– por un precio que habría sido de US$ 1,20 por kilo. Por lanas Corriedale tradicional los valores podrían ubicarse sobre US$ 2 por kilo.

El gerente comercial de Tops Fray Marcos, Facundo Ruvira, dijo al programa 100% Mercados de radio Rural que hay industrias preparando y evaluando el reinicio gradual de actividad a la espera de demanda desde el exterior.

El industrial comentó que en China la industria textil opera al 30% a 40% de lo normal, lo que limita su demanda, con compras concentradas en Australia.

Ruvira también consideró que puede haber entre 60% y 70% de lana de la zafra anterior sin vender, a lo que se suman los stocks remanentes de campañas previas.