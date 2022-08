Mercado lanero corrige precios al alza desde un piso de 18 meses

Con subas promedio de 1,2% en la semana, buena demanda por lanas finas y reticencia de los vendedores ante los bajos precios, los mercados de lana en Australia reabrieron luego de tres semanas de receso.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró en US$ 9,49 el kilo base limpia una semana con variaciones y valores en dólares sostenidos por la evolución del tipo de cambio.

Desde el martes, con solo 73% de la oferta vendida, quedó en evidencia la distancia entre la punta compradora y la vendedora, que retuvo oferta al no convalidar los precios. En las siguientes jornadas la retención de fardos se mantuvo en niveles promedialmente altos –entre 16% y 20%–.

La demanda estuvo centrada en lanas de buena calidad, con bajo contenido de materia vegetal y buenos resultados de mediciones objetivas, según el informe del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) con base en Australian Wool Exchange (Awex).

Casi todas las categorías cerraron la semana con flechas hacia arriba. El mercado busca repuntar desde un piso de valores muy bajo –desde enero de 2021–. Entre junio y julio las cotizaciones perdieron el 10,3%, más de un dólar en pocas semanas.

Los precios respecto a la zafra 2021/22 están entre 3,5% y 5% por debajo para las lanas ultrafinas (menos de 17,5 micras), 12% para las finas y casi 30% para las lanas de 28 micras.

En el mercado local las últimas referencias han estado en el eje de US$ 6,10 a US$ 6,70 por kilo base sucia para lanas Merino de entre 20,5 y 21,5 micras grifa verde. Las referencias para lanas Corriedale están en el eje de US$ 1,20 a US$ 1,50 con certificaciones.

La esquila preparto se retrasó en la última semana por las lluvias en el norte del país, y las primeras observaciones indican que la calidad de las lanas de la cosecha 2022 apunta a ser algo mejor que la del año pasado, favorecida por el verano seco.