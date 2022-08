Meseta de precios para el gordo; repunta la relación de reposición

Van tres semanas consecutivas con valores similares para el ganado gordo. Parece consolidarse una estabilidad con cierta presión que sigue siendo bajista.

Las industrias mantienen una postura firme en cuanto a precios, con un novillo gordo que fluctúa entre US$ 5 y US$ 5,10 por kilo a la carne en promedio, con negocios puntuales, por lotes excepcionales, que pueden llegar hasta US$ 5,20.

Para la vaca las referencias se mueven entre US$ 4,70 y US$ 4,80. Y entre US$ 4,95 y US$ 5,05 la vaquillona. Las entradas rondan en su mayoría una semana.

Referencia de precios.

Disponibilidad de ganado

Sigue siendo mínima la disponibilidad de ganado. Las últimas faenas han tenido mayor composición de corral con destino a cuota. “A partir de mediados de setiembre debería aparecer algo más de ganado de campo”, dijo Alberto Gallinal, director de Gallinal y Boix.

Hay alguna planta que no está operativa y la faena sigue a media máquina. La semana pasada fue de 39.933 vacunos y agosto se encamina a ser el segundo mes consecutivo con una faena vacuna por debajo de 150.000 cabezas, algo que no ocurre desde 2014.

“La industria no quiere ceder en precio. Los mercados internacionales avalan esa postura. Es sano que se mantengan estos niveles de precios”, consideró el consignatario, que ve un escenario de estabilidad hacia adelante.

La actividad industrial responde a un mercado internacional algo más flojo. La demanda china es estable, por ahora sin variaciones en valores. Estacionalmente comienza el periodo de mayor movimiento, con negocios que se preparan para el Año Nuevo Chino, a fines de enero. En julio las importaciones de carne vacuna de ese país fueron récord histórico, con Brasil como gran proveedor. Europa, golpeada por una sequía histórica, sigue estable para carne vacuna.

Valores de exportación

La mayoría de los productores van vendiendo en la medida que se aprontan los ganados y prácticamente no hay especulación.

En la reposición, en negocios particulares, hay un mercado demandado especialmente para determinadas categorías.

Aparece algo más de oferta estimulada por los precios. En la planilla de consignatarios el ternero subió 25 centavos de dólar en tres semanas, de US$ 2,90 a US$ 3,15. A pesar del interés de compra, hay cierta cautela ante el ajuste del gordo y el factor climático. El índice ternero/novillo superó la relación de 1,10 y, según han considerado varios operadores, sigue teniendo margen para crecer.

Falta agua en varias zonas del país, en particular en el suroeste. Si bien los verdeos y praderas han respondido con la suba de temperaturas, todavía no hay comida en volumen. El panorama forrajero en algunas zonas es crítico, arroja la última encuesta realizada a 362 productores por el Instituto Plan Agropecuario. “Se va el invierno y deja poco pasto y el ganado con bajo estado corporal”, titula el informe.

Ovinos en el mercado

El mercado para lanares está demandado, activo, sin mucha oferta mientras avanzan a pleno las esquilas. Los valores siguen firmes, con subas para prácticamente todas las categorías.

El cordero de hasta 35 kilos continúa estable en US$ 4,54. El cordero mamón subió a US$ 4,80, el cordero pesado a US$ 4,86, los borregos cotizan sobre US$ 4,79, capones en US$ 4,39 y las ovejas en US$ 4,30.

El precio de exportación para carne ovina tuvo una marcada caída semanal luego de haber registrado en la semana anterior uno de los picos más altos del año. La semana pasada promedió US$ 5.137 por tonelada y en lo que va del año se ubica en US$ 5.214, con una suba interanual de 5,5%.