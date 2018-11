Mientras el FA negocia el futuro de Sendic, diputados debaten juicio a otro dirigente de la 711

La Cámara de Diputados debatirá esta tarde la moción de juicio político al senador de la 711 Leonardo De León, una iniciativa impulsada por el nacionalista Pablo Iturralde a raíz de las denuncias al expresidente de ALUR por uso indebido de las tarjetas corporativas.

De acuerdo al artículo 93 de la Constitución, "compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, (...) por violación de la Constitución u otros delitos graves".

El Frente Amplio se opondrá a la iniciación del juicio político, mientras que la oposición votará en bloque a favor. Al plenario de Diputados llegarán dos informes distintos, uno en mayoría (elaborado por el Frente Amplio) y otro en minoría (presentado por la oposición).

El oficialismo argumenta que "no existe mérito para hacer aplicable el artículo 93 de la Constitución", ya que "el denunciante no ha presentado prueba alguna de la existencia de actos violatorios de la Constitución de la República, ni de delitos graves atribuibles al Senador Leonardo de León". Además, el informe del Frente Amplio destaca que la Fiscalía no encontró razones para iniciar un proceso penal.

Desde la oposición, en tanto, sostienen que ese último argumento "no constituye fundamento alguno para el rechazo de la acusación solicitada" y "forma parte del desconocimiento de la absoluta independencia entre los fueros que juzgan la responsabilidad penal de los gobernantes y su responsabilidad política".

Aunque la Justicia archivó las denuncias contra De León, los constitucionalistas consultados por la comisión de Constitución coincidieron en que el juicio político podía continuar por una vía paralela. "Independientemente de la responsabilidad penal del senador De León, lo que juzga el juicio político es la responsabilidad político-penal de los legisladores y gobernantes", dijo el titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República, Ruben Correa Freitas, el 9 de mayo.

El encargado de defender a De León será el diputado Pablo González, también integrante de la 711.

El expresidente de ALUR retorna este martes de un viaje a Cuba, y tras su arribo deberá ponerse al corriente de las novedades que afectan a su agrupación y a su líder Raúl Sendic, quien se reunió este lunes junto al expresidente José Mujica y el senador comunista Juan Castillo para negociar su futuro político.