Mieres no apoyará a Manini Ríos como candidato de la coalición para la IMM

Pablo Mieres, futuro ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, se mostró sorprendido con la propuesta de Cabildo Abierto de postular a Guido Manini Ríos como candidato único de la coalición para competir en las elecciones departamentales de Montevideo. "No estaba en la agenda y de hecho para el Partido Independiente formalmente sigue sin estar en la agenda. A nadie, lo digo con énfasis, a nadie de la coalición se nos informó sobre esta iniciativa", dijo en entrevista con el programa radial Doble Click de FM Del Sol.

Mieres aseguró que se enteró por la prensa cuando Manini Ríos confirmó su postulación.

El general retirado señaló que dependía de lo que "decida la coalición" y que su nombre había sido puesto arriba de la mesa porque estaban buscando candidatos. "Cabildo Abierto hace su aporte de esta manera, hay que ver qué deciden los integrantes de la coalición y sino veremos que otros caminos hay", dijo este jueves en Durazno a donde concurrió para participar del acto de Un Solo Uruguay.

Para el independiente, es una "autopostulación" de Manini Ríos. "A nosotros no se nos ha planteado", remarcó. Sin embargo, aclaró que aunque la coalición muticolor fue acordada para el gobierno nacional con la firma del Compromiso por el País en noviembre, se "empezó a trabajar" la idea de un acuerdo en Montevideo para presentar un candidato común de consenso de los cinco partidos.

Mieres afirmó que aunque cada partido tiene "derecho a tomar las decisiones correspondientes", la postura de Cabildo Abierto de promover a su líder para la Intendencia de Montevideo "abre otro escenario muy distinto".

"Creo que no hay ninguna duda que si Manini Ríos es el candidato que pretende representar a toda la coalición, habrá del Partido Independiente una opinión contraria. No participamos y no hay ningún drama", zanjó.

Los dirigentes colorados y blancos de Montevideo trabajan para cerrar el acuerdo que permita presentar una candidatura única en mayo bajo el lema del Partido Independiente. Coincidieron en que de haber candidato único lo ideal sería que no fuera una figura demasiado asociada al Partido Nacional o al Colorado. Y ese argumento es el que hace que hoy se vea con buenos ojos la candidatura de Gerardo Sotelo, que se sumó al PI el año pasado.

Mieres diferenció las formas de proceder de cabildantes e independientes. "El lema Partido Independiente no lo propusimos nosotros, no fuimos a la coalición a decirle que sea el lema para competir, ha sido propuesto por dirigentes de otros partidos. Tampoco propusimos el nombre de Sotelo como candidato común, sino dirigentes de otros partidos", remarcó.

El líder de Cabildo Abierto y senador electo se comunicó con Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, a quien le transmitió lo mismo que le había dicho a Lacalle Pou: que quería llevar sus proyectos a la Intendencia de Montevideo.

Sanguinetti habló por teléfono con Talvi y enseguida comenzaron a intercambiar opiniones acerca de qué hacer, aunque la primera conclusión a la que llegaron era que no estaban dispuestos a apoyarlo. Unas horas antes, el economista y futuro canciller había dicho que no correspondía que compitieran con el lema Cabildo Abierto.

Lacalle Pou quedó de responderle a Manini Ríos en los próximos días, aunque algunos dirigentes blancos reiteraron la inconveniencia de usar el lema del partido de Manini Ríos, principalmente por la resistencia que genera en colorados e independientes.