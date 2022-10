Miles de niños y jóvenes pasan hambre en el Reino Unido porque no son alcanzados por la ayuda social

Una investigación conjunta de The Independent y Evening Standard reveló una creciente crisis de hambre entre los niños de familias del Reino Unido que viven en la pobreza pero que no califican para recibir comidas escolares gratuitas.

Los directores de escuela y los trabajadores sociales dicen que esto está provocando un comportamiento cada vez más desesperado por parte de algunos niños y madres que luchan contra el aumento del costo de la vida, incluidos alumnos angustiados que roban comida de los supermercados locales y el comedor escolar para evitar el hambre, y madres que recurren al hurto, arriesgándose a ser sancionadas penalmente, para alimentar a sus familias.

Los directores dicen que el grupo que les causa “más alarma” no son los niños de las familias más pobres, sino el nivel justo por encima de aquellos, los que no califican para las comidas escolares gratuitas y corren el riesgo de pasar un día entero sin comida o con almuerzos totalmente inadecuados.

Actualmente, 800.000 niños en Inglaterra viven en hogares con crédito universal que no califican para comidas escolares gratuitas porque sus ingresos familiares anuales (sin incluir los beneficios) superan las £ 7.400, según Child Poverty Action Group (CPAG). El gobierno aplica este umbral bajo, de solo £ 617 al mes después de impuestos, independientemente del número de niños en la familia, y afecta principalmente a las familias trabajadoras de bajos ingresos.

En las escuelas hay informes sobre niños que llevan recipientes de comida vacíos para evitar la vergüenza de llegar a la escuela sin nada y sobre alumnos que se ofrecen a limpiar la cantina para que se les permita una comida escolar gratuita.

Josh es uno de esos niños que genera preocupación. Estaba pasando hambre, pero no quería estresar a su madre pidiéndole dinero para el almuerzo. El joven de 15 años del sur de Londres había visto el aviso de desalojo de su arrendador y escuchó conversaciones telefónicas ansiosas sobre deudas crecientes. Su madre trabajaba a tiempo parcial como encargada de la cena en la escuela, pero se había vuelto cada vez más inquieta a medida que el aumento del costo de vida la abrumaba.

Desesperado, Josh hizo algo que nunca había hecho. Comenzó a robar en un supermercado local. Sándwiches, papas fritas, bocaditos. Nunca robó artículos de alto valor y siempre lo suficiente para calmar los dolores del hambre. Al principio se salió con la suya, pero luego en el supermercado se dieron cuenta y le prohibieron la entrada.

Entonces, empezó a robar en el comedor de la escuela y fue en ese momento cuando su situación fue abordada por Jack Price trabajador social juvenil de Lives not Knives, una organización sin fines de lucro contratada por varias escuelas para dar apoyo a unos 70 alumnos con similares problemas al de Josh.

Price, de 24 años, dice: “Ninguno de los niños que veo desayuna en casa, pero los que más me preocupan son los que tampoco almuerzan. Alrededor de 20 de los 70 que apoyo han recurrido al robo de alimentos. Al principio me sorprendió, pero ya no. Se ha vuelto mucho más común. A medida que aumenta el costo de la vida, no son los niños más pobres los que corren mayor riesgo, sino el grupo que está justo por encima de ellos: los jóvenes que viven en la pobreza, pero no reciben comidas escolares gratuitas”.

Actualmente, el gobierno proporciona comidas escolares gratuitas a 1.900.000 niños en Inglaterra, incluida la provisión universal para todos los alumnos desde la recepción hasta el segundo año, pero se aplican criterios estrictos de elegibilidad a los alumnos a partir del tercer año. Un portavoz del Departamento de Educación dijo: “Hemos ampliado el acceso a las comidas escolares gratuitas más que cualquier gobierno en las últimas décadas. También estamos invirtiendo hasta £ 24 millones en nuestro Programa Nacional de Desayunos Escolares, que ofrece desayunos gratuitos en escuelas de algunas áreas desfavorecidas”.

Sin embargo, hay 800.000 niños en Inglaterra que, como Josh, viven en hogares con crédito universal (una ayuda monetaria del estado a hogares de bajos ingresos) pero no reciben comidas escolares gratuitas, según Child Poverty Action Group. Un portavoz de la organización dijo: “Este umbral bajo significa que muchos niños de familias trabajadoras en situación de pobreza no tienen derecho a comidas escolares gratuitas, a pesar de que sus padres no pueden cubrir los costos de los alimentos”.

Los directores y los trabajadores de apoyo de la organización dicen que están más preocupados por este grupo de niños y algunos expresan su alarma de que el hambre está obligando a algunos niños desesperados a cometer delitos.

Una directora asistente en una escuela secundaria del sur de Londres con 1.000 alumnos dice que regularmente atrapa a los estudiantes robando en la cantina. “Los estudiantes que roban comida han aumentado a alrededor de 15 incidentes por día. Por lo general, toman una bebida o varias galletas, generalmente algo con alto contenido de azúcar. Reté a un niño una vez y parecía que iba a llorar. Ahora hago la vista gorda. Están asumiendo un gran riesgo porque ser atrapados frente a sus compañeros es humillante. Alrededor del 30 por ciento de nuestros estudiantes reciben comidas escolares gratuitas, pero otro 50 por ciento que se encuentra en la pobreza se las pierde” y agrega que “la gente fuera de las escuelas no tiene idea de lo mal que están las cosas, y en mis 28 años en esta profesión, nunca ha estado tan mal como ahora.”

Nicholas Capstick, director de la escuela primaria Drove en Swindon, dice: “Se me acercó una madre que se echó a llorar. Cuando le pregunté por qué, me dijo que la habían arrestado por robar en un supermercado para alimentar a su familia. La atraparon con espagueti bajo la manga, salsa de tomate para espagueti en el bolsillo y una pequeña barra de pan metida debajo del abrigo. Estos no son exactamente artículos de alto valor. Dijo que era su primera vez”. Capstick pudo hablar con la policía que le hizo una advertencia, pero no la acusó ni la procesó.

En Spring Community Hub, una organización benéfica en Peckham que ofrece a las familias de bajos ingresos un banco de alimentos, actividades navideñas y apoyo, la directora ejecutiva Felicia Boshorin también ha visto casos de madres angustiadas que roban para alimentar a sus familias. Ella dijo: “Una madre soltera con cuatro hijos de 9 a 17 años vino a verme la semana pasada porque su congelador se había descompuesto, lo que la endeudó para arreglarlo. Necesitaba comida, pero no tenía dinero, así que fue al supermercado y robó. La atraparon, pero ella pudo explicar su situación y el supermercado se compadeció y la dejó ir.

Para Jack Price, ayudar a los alumnos que no comen no es sencillo, porque en su mayoría son demasiado orgullosos para admitirlo. “Cuando les preguntas si han comido, ponen cara de valiente y dicen cosas como: ‘Comeré cuando llegue a casa’. Vemos el efecto en el comportamiento de los niños que se vuelven apáticos e incapaces de concentrarse. Están en la escuela, pero lo que les preocupa es la comida o el dinero”, dice.

“No creo que ningún niño quiera robar comida. Estos niños no deben ser vilipendiados. Es un síntoma de un problema social grave que necesita una acción gubernamental urgente”.

Ellie Williamson, de 23 años, una trabajadora social juvenil de Lives Not Knives, que apoya a niños desfavorecidos en otras tres escuelas en Croydon, dice que ha visto a jóvenes que nunca antes habían estado involucrados en la delincuencia tomar malas decisiones debido a las presiones financieras del costo de vida en su hogar.