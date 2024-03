La manifestación contra Sánchez y la amnistía congrega a 15.000 personas

La manifestación contra la ley de amnistía en la que se ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha congregado a 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno, frente a las 170.000 que también participaron en la madrileña Plaza de Cibeles hace menos de dos meses.



La concentración, convocada por más de una veintena de asociaciones como Fundación Foro Libertad y Alternativa, Neos, Convivencia Cívica Catalana o Impulso Ciudadano y a la que se han sumado PP y Vox, se ha desarrollado sin incidentes, bajo una tenue lluvia, y con el discurso esperado del fundador de Vox y expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, que ha reaparecido en público tras el atentado que sufrió hace cuatro meses.



"Quiero dar una noticia. Estoy vivo (...) Aquí estoy, dispuesto a seguir el combate por los ideales que compartimos, la libertad, la justicia, la igualdad ante la ley y el respeto al orden constitucional y al orden de derecho", ha iniciado su discurso que ha sido interrumpido por los asistentes con gritos de "este golpe lo vamos a parar".



Los organizadores estiman la participación en 400.000 personas, pero la Delegación del Gobierno rebaja el dato hasta los 15.000 asistentes, que con gritos y pitidos han pedido la dimisión de Sánchez por pactar una ley "corrupta".



"Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!" era el lema de la concentración en Cibeles a la que ha asistido el dirigente de Vox, Santiago Abascal, pero no el del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presidía este sábado una reunión en Córdoba con los presidentes autonómicos de su partido.



En representación del PP han acudido la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, la europarlamentaria Dolors Montserrat y el senador y secretario general de los populares en Madrid Alfonso Serrano, que han coincidido en avisar de que el "independentismo es insaciable" y tras la ley de amnistía pedirá la autodeterminación.



"Este gobierno nació corrupto", ha dicho Muñoz al tiempo que Montserrat ha recalcado que el PP "no va a parar" y estará "en todos los frentes".



Miles de ciudadanos se han concentrado durante una hora en las inmediaciones del Palacio de Cibeles en Madrid, sede del Ayuntamiento, con banderas de España y de Europa.



Han coreado gritos contra Sánchez y portaban pancartas en las que se leía "No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación".



"Pisotean nuestros valores colectivos y quieren acabar con nuestra forma de vivir en paz", señalaba desde la tribuna Vidal-Quadras, donde también han intervenido representantes del ámbito jurídico como el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que ha tildado de "vergüenza" una ley que "elimina el delito de terrorismo y malversación en España", por lo que ha recordado a todas las víctimas de ETA presentes en el acto.



"No podemos pensar ahora que el terrorismo en España no ha existido", ha dicho mientras voces de otros jóvenes convocantes han criticado al Gobierno por "humillar al pueblo español".



También el líder de Vox, Santiago Abascal ha advertido al inicio de la manifestación que "no habrá tregua ni paz para este Gobierno de malvados" y ha acusado a Sánchez de hacer una ley para "evitar que sea condenado por traición".



Abascal ha reprochado al PP que apoye estas concentraciones al tiempo que negocia con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha urgido a Feijóo a que "cese todos los contactos" con los socialistas, al tiempo que le ha pedido "valentía" para que su grupo parlamentario no apoye la admisión a trámite de la amnistía en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.



La manifestación también ha estado apoyada por la formación de Ciudadanos y su dirigente en el Parlamento europeo, Adrián Vázquez, ha rechazado la amnistía por ser la "ley de la impunidad y de la corrupción".



Por su parte, la dirigente de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Inmaculada Castilla de Cortazar, ha señalado el "hartazgo general" de la ciudadanía ante "las leyes de Pedro Sánchez que van contra el bien común".



Durante el acto se ha recordado a los dos guardias civiles asesinados en Barbate por una narcolancha y el portavoz de la asociación de guardias civiles Jucil, Agustín Leal, ha señalado que "en tiempos convulsos...toca permanecer firmes en defensa de la Carta Constitucional".



"Y os puedo asegurar que los guardias civiles somos unos auténticos empecinados en la defensa de la ley, de la Constitución y de los derechos del pueblo español al que pertenecemos", ha recalcado.

