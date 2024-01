Milett Figueroa: "El Tirri es lo mejor que me pasó en Punta del Este"

De visita a Punta del este luego del incidente en la cervical, la nueva novia de Marcelo Tinelli, estuvo invitada a conducir una de las colecciones del desfile de Oh La Barra. Acompañada por Luciano ¨el Tirri¨ Guigno, primo de Marcelo, disfrutaron del evento conducido por Fernando Cristino, que abre las pasarelas del verano 2024, y que tiene en ese shopping marcas internacionales de ropa y accesorios, que destacó Milett Figueroa.



"Somos muy compañeros", comentó Luciano, desde la primera fila del desfile. "El Tirri es lo mejor que me pasó en Punta del Este", respondió la peruana.





"La quiero mucho, tuvimos esa sinergia entre los dos de entrada", devolvió el primo de Marcelo, al elogio de Milett.

"La vida con ellos dos, es más tranqui, es más relajada, yo me divierto, me divierto mucho, pero con él me divierto un montón. No sería lo mismo estar sola acá, que estar con "El Tirri".



"Realmente nos divertimos, nos reímos mucho, pero es lo que genera Milett. Yo me acuerdo el día que vino a firmar el contrato a América, nos saludamos, conocí a la madre, la conocí (por Mileyt) y nos dimos un abrazo y desde ahí todo fue así. Vamos a ser sinceros, me lo quitó. Antes que todo yo hago buena onda. A él no le puedo mentir. Cuando la vi le dije ¿Marce viste lo que es Milett?, ni me hables", le respondió Tinelli.



"Más que flechazo, como le dije, fue una consecuencia de acciones que tuvo él conmigo, pero sí, en la firma de contrato yo lo miré. Pero igual cuando apenas llegué, te confieso que mi objetivo era bailar. Y fue así, fue mutuo, fue de los dos. Nadie quiso comprometerse ni él ni yo", dijo Milett sobre la relación afectiva que los une.

"Lo que me pone feliz por él, es que realmente se lo ve bien y juntos a mí me encanta verlos, se divierten están bien juntos, y eso que todo el mundo dice wow, es una relación fresca, nueva y están así ahora".