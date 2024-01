Rodolfo D´Onofrio habló en Punta del Este de la situación de Echeverri

En el evento que dio comienzo a la transmisión de la 107.9 desde el parador de la 20 de la Brava, asistieron Zulemita Menem y su novio Rodolfo D´Onofrio, ex presidente del club River Plate de Argentina, que como hincha opinó cobre el polémico pase del jugador Claudio "El Diablito" Echeverri, al Manchester City por una cifra millonaria.



El jugador que está cumpliendo 18 años, hizo declaraciones anticipadas sobre la negociación que no cayeron bien en los hinchas y en los dirigentes millonarios.

"Yo soy un expresidente y hago de expresidente, no me meto en nada. Te puedo contar lo que saben todos, es porque leo más y porque me ocupo más. Creo que "El Diablito" (Claudio Echeverri) pecó de inocencia en contar algo que por ahí podía ocurrir, (en referencia al posible pase internacional) y que estaría ya en conversaciones. Es una lástima que lo haya dicho, espero que los hinchas de River lo interpreten, lo entiendan. El problema que tenemos, sobre todo en la Argentina, es que no podemos pagar lo que le ofrecen en Europa a un jugador. No lo que pagan para comprar. Para comprar vos podes decir; no lo vendo. El problema que tenés es que te ponen la cláusula y al chico le ofrecen unos millones que en Argentina no se pueden pagar, te pasa con él, cómo te puede pasar con cualquier otro jugador. Nos pasa con (Nicolás) De la Cruz. El mejor momento de De la Cruz, pero no le podes cortar la carrera a De la Cruz. Es el momento que él puede hacer una diferencia importante. No la puede hacer en Argentina porque no se puede pagar lo que paga Brasil. Me preguntas a mí como hincha (sobre El Diablito), quiero disfrutarlo por lo menos tres años. Lo quiero tener; es un jugador notable. Como presidente lo traje Lo fuimos a buscar al Chaco, lo tuvimos con nosotros, lo cuidamos le alquilamos un departamento, siempre se portó 10 puntos y tiene todo el derecho a hacer lo que hace. Yo no lo critico porque es la vida, es lo que puede ocurrir. Es como si cualquiera de ustedes le dicen, te ofrecemos; vas a Madrid a hacer estas notas y te pagamos 4 millones de dólares por año, ¿qué haces?",



"No conozco la interna, te miento. No puedo inventarte, pero es imaginable, la diferencia entre lo que paga Europa está a la vista. Vos no podes traer a ningún jugador que le vaya bien en Europa".



Sobre si debía esperar, el Diablito Echeverri, un tiempo más en River, D’Onofrio comentó: "Si me preguntan otra vez como hincha, yo creo que como futbolista; haber quedado acá un tiempo más y haber madurado un tiempo más. Porque tiene que desarrollarse físicamente, muchas cosas que tiene que hacer. Pero bueno, también tiene todo el derecho de partir. Por eso le digo, no lo critico",