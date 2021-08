Ministerio del Interior busca ampliar cárceles debido al "éxito en el combate al delito", anunció Heber

El Ministerio del Interior anunció este miércoles la creación de un fideicomiso para financiar la construcción de tres barracones carcelarios, debido al hacinamiento de las prisiones uruguayas. Además, hará un llamado de interés a empresas para inversiones informáticas dentro de la Dirección Nacional de Identificación Civil y para el control fronterizo, según dijo el ministro Luis Alberto Heber.

"Estamos muy preocupados, producto del éxito que se esta teniendo en el combate al delito, (por) las consecuencias que implica el sistema carcelario, que no esta en condiciones y está totalmente colmado. Hay casos de hacinamiento que nos tiene muy preocupados”, sostuvo Heber en conferencia de prensa tras el primer acuerdo ministerial que mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou desde que asumió en la cartera de seguridad.

Los barracones, previstos para algo más de 460 plazas, funcionarán para albergar a presos primarios, de baja peligrosidad y que no presenten un riesgo.

Se trata de un fideicomiso a largo plazo para inversiones en el Ministerio del Interior. Ahora se reunirá con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, para ajustar temas económicos.

"Es una cifra importante, que todavía no hemos podido terminar de estimar. En un principio se dijo de US$ 80 millones. Nosotros creemos que, afinando el lápiz y dimensionando estos barracones, esa cifra bajará a US$ 50 millones, según nuestro pronóstico que todavía no está sustentado en números reales. Las dimensiones que se hicieron en primera instancia estaban exageradas”, explicó Heber, quien tuvo el visto bueno del mandatario para anunciar el plan.

Heber le planteó a Lacalle Pou que el fideicomiso pueda ser incluido en la actual rendición de cuentas. Podrá ser financiado por afaps, el Banco República o sectores privados que inviertan y tengan ganancias producto del adelantamiento de dinero. La “credibilidad que pueda tener ese fideicomiso es en función de lo que nosotros estemos diciendo”, añadió.

En tanto, la inversión en el sistema informático refiere a recursos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que corresponde a Interior y que necesita un “recambio” de computadoras, harward y software, según expuso Heber. Hoy “no tenemos un sistema eficaz de identificación” en las fronteras del país y se necesita “estar totalmente blindados”, señaló.

En ese sentido, se hará un llamado de interés a empresas para invertir US$ 1,5 millones. Ese dinero se sustentará de la información que albergue el nuevo sistema y luego sea vendido a instituciones que lo necesiten, explicó el jerarca.

Noticia en desarrollo