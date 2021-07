El 50% de los vehículos de la policía está "deshecho" o en restauración

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, insistió a la Junta Nacional de Drogas (JND) para que permita a la policía utilizar los vehículos que son decomisados en procedimientos antidrogas. La cartera ve con buenos ojos que ese parque automotor que está “inutilizado” y “parado en las comisarías”, pueda ser usado para mejorar la actual flota policial en todo el país.

Heber pidió que la policía tenga alta movilidad en el territorio y para eso “se precisa más vehículos”, pero “no es solo comprar, también es gestionar bien”, señaló en una conferencia de prensa este viernes en Salto. “A veces se pide más patrullaje pero si no tenemos móviles y motos no los podemos tener. Tenemos que hacer una inversión. Tenemos un parque automotor muy viejo que se ha ido reparando con un poco de pinza y alambre, pero no es como tenemos que tener el parque automotor”, dijo.

A instancias de una visita al departamento informó que entre los vehículos que están “deshechos” o “restaurándose”, ocupan el 50% de la flota. “Necesitamos invertir (...) Nos hubiera gustado tener una instancia diferente, con un presupuesto que nos hubiera permitido más vacantes” y mejorar los recursos, sostuvo, en momentos en que se discute la Rendición de Cuentas en el Parlamento, con "gasto cero".

Junto al subsecretario, Guillermo Maciel, Heber insistió a la JND sobre su propuesta: “A veces hay autos de alta gama que no podemos tener porque el costo de mantenimiento es muy alto, pero hay muchas camionetas que están en perfecto estado, que están depositadas a la espera que se dé el permiso para poder utilizarlas”, sobre todo para la guardia rural.

Sostuvo que en algunos casos pagar la multa cuesta más caro que comprar una moto nueva y así es como crece la cantidad de vehículos en los depósitos. “Si nadie la reclama en cierto periodo pasa a chatarra. Porque por chatarra me pagan y me dan posibilidad de comprar una nueva moto”, ejemplarizó.

El Ministerio del Interior pondrá en marcha 130 nuevos vehículos pero “no son suficientes”, según el ministro.