Mirá cómo se prepara Diego Forlán para jugar en la Liga Universitaria

El jueves de la semana pasada, Referí informó que Diego Forlán volverá a jugar al fútbol.

En efecto, el electo Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 retornará a los campos de juego jugando en la Liga Universitaria.

Forlán defenderá al equipo de Old Boys en la categoría de +40 junto a otros exestudiantes universitarios.

En esa misma jornada, el exdelantero celeste, de 42 años, dijo en una entrevista en 100% Deporte de Sport 890 que no jugaba al fútbol desde el partido de su despedida, hace dos años: "No jugaba desde mi partido despedida. Me invitaron a un torneo interno y en los primeros partidos la pasé mal. Me encanta y uno adentro de la cancha entiende cómo tiene que jugar, pero no era con lo que uno se siente cómodo. No voy a pretender ser lo que era antes, pero por lo menos sentirse cómodo en la cancha y no pasarla mal”, expresó.

Camilo dos Santos

Su partido de despedida fue en el Centenario el 30 de diciembre de 2019

Este miércoles, Forlán se mostró entrenando junto a un grupo de atletas en la Playa Pocitos.

Bien temprano a la mañana, el exvolante celeste comenzó a entrenarse con todo para llegar de la mejor forma al torneo de la Liga Universitaria y llegar en muy buenas condiciones físicas para dicho certamen.

Como se aprecia en el video que sigue, Forlán se entrena de manera bastante exigente: