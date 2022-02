Diego Forlán vuelve a jugar al fútbol: lo hará en un equipo de la Liga Universitaria

Diego Forlán vuelve a jugar al fútbol. Lo hará en el equipo de Old Boys en la categoría de +40 de la Liga Universitaria. Así lo anunció en sus redes sociales la institución que nuclea a los estudiantes universitarios.

Diego Forlán jugará la temporada 2022 de fútbol universitario en el equipo Más 40 de @OBCyOGC ⚽️🙌 — Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) February 10, 2022

El exdelantero de la selección uruguaya, de 42 años, dijo en una entrevista en 100% Deporte de Sport 890 que no jugaba al fútbol desde el partido de su despedida, hace dos años: "No jugaba desde mi partido despedida. Me invitaron a un torneo interno y en los primeros partidos la pasé mal. Me encanta y uno adentro de la cancha entiende cómo tiene que jugar, pero no era con lo que uno se siente cómodo. No voy a pretender ser lo que era antes, pero por lo menos sentirse cómodo en la cancha y no pasarla mal”, expresó.

Sus compañeros de equipo son padres de los amigos de su hijo Martín: "La mayoría son uno o dos años más chicos que yo y nos conocemos de la vuelta”. También adelantó que va a jugar "libre en el ataque" como lo hacía en sus últimos tiempos en la selección.

Camilo dos Santos

Forlán con la celeste

Forlán, mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, se retiró de la selección después del Mundial de Sudáfrica 2014. El 28 de diciembre de 2019 se realizó su partido despedida en el Estadio Centenario.

En 2020 comenzó su carrera de entrenador en Peñarol, en 2021 dirigió a Atenas de San Carlos y esta semana presentó en Durazno un proyecto para hacerse cargo del Durazno Fútbol Club.