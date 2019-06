Mirá el gesto de Cavani con un niño gaúcho en el partido con Japón

El partido contra Japón del pasado jueves se había terminado en su primer tiempo. Esos primeros 45 minutos desgastantes en que los japoneses dieron todo y terminaron llevándose un empate 1-1 que luego, al término del encuentro, sería 2-2.

Sin embargo, más allá de calenturas o broncas del momento, Edinson Cavani se tomó un instante para hacerle un gusto a un seguidor.

Cuando finalizó esa primera parte, se quitó su camiseta y cuando iba camino a los vestuarios, le entregó la misma a un niño gaúcho que imploró llorando que se la diera cuando recién habían salido a la cancha.

El salteño no solo se la entregó, sino que le acarició con cariño su cabeza. Todos los amigos del niño que estaban alrededor lloraban de la emoción y otros aplaudían felices por lo que había acontecido, ya que no están acostumbrados a este tipo de gestos y mucho menos de figuras de talla mundial como Cavani.

Al final, en un video que realizó la televisión brasileña, el garoto, como le llaman alli, mostró orgulloso la camiseta puesta de su ídolo uruguayo.

Este sábado a la tarde, en la conferencia de prensa que brindó en Río de Janeiro, el uruguayo dijo al respecto: "Cuando alguien te quiere, para mí es una manera de agradecer, de darle algo del cariño que me demuestran. Lo del niño fue un momento único, no se te olvidan nunca, de las cosas más lindas que te pueden pasar en la vida. Estaba llorando cuando salimos del vestuario y le pedí que no llorara y si no lloraba le regalaba la camiseta me dijo que me esperaba ahí y al final del primer tiempo fue derecho a él".