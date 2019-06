La acumulación de partidos es el principal enemigo de los físicos en la Copa

Las lesiones musculares han estado al orden del día en varias selecciones que disputan esta Copa América de Brasil 2019 y el combinado uruguayo no estuvo exento de ellas. La primera fue la peor, ya que Matías Vecino debió volver este viernes a Montevideo debido a que –desgarrado ante Ecuador en el debut–, se iba a perder todo lo que resta del certamen teniendo en cuenta que la recuperación en esta clase de lesión lleva al menos, tres semanas, por lo que las fechas no le alcanzaban para culminar el torneo.

El pasado jueves ante Japón, en el segundo compromiso celeste contra Japón, Diego Laxalt también se lesionó y debió dejar la cancha a los 27 minutos. Su lesión no llegó a ser desgarro según confirmó la sanidad celeste este viernes luego de los análisis practicados en Porto Alegre, previo a volar a Río de Janeiro, en donde Uruguay enfrentará el lunes a Chile en el último partido del Grupo C.

Selecciones como Argentina, Brasil o Venezuela, solo por nombrar a algunas, también han tenido inconvenientes de lesiones musculares en los últimos días con sus propios futbolistas.

Respecto a las causas que las pueden generar, Referí se comunicó con Carlos Voituret, una voz reconocida en el mundo del fútbol uruguayo, ya que fue el médico de la selección nacional desde la Copa América de Chile 1991 hasta el Mundial de Corea y Japón 2002 y quien actualmente se desempeña en Danubio.

Voituret expresó que “este tipo de lesiones se genera debido a la gran cantidad de competencia que traen los distintos futbolistas. Una cosa es un aparato músculo-esquelético que empieza una actividad. Por ejemplo, ahora Danubio empezó una pretemporada de descanso y recuperación con lo que los preparadores físicos llaman una pérdida de forma y se hace un reintegro gradual para llevarlos a un nivel de competencia. Otra cosa distinta es un deportista que viene de una actividad sumamente intensa, además muy diferente de país a país, de club a club porque todos trabajan distinto”.

El médico, quien fue jefe de la sanidad celeste durante 11 años, participando en cinco Copas América –solo no concurrió a la de 1999 en Paraguay durante su trabajo con el combinado– y el Mundial de Corea y Japón 2002, opinó de las grandes dificultades que tienen los distintos cuerpos técnicos de las selecciones sudamericanas cuando llegan estos torneos o incluso, las Copas del Mundo.

“Lo que todos buscamos hacer cuando llegan desde Europa es homogeneizarlos para reralizar un entrenamiento de grupo que generalmente se trata de hacer lo más individualizado posible, pero con un cuerpo que viene muy gastado por la competencia, a veces con lesiones previas, a veces no, pero sí con una sobrecarga de trabajo importante, que los hace mucho más vulnerables en el momento de la competencia, a volverse a lastimar o a lastimarse”, indicó Voituret.

Las diferencias con un club

El médico también habló de las diferencias que existen entre trabajar con un grupo seleccionado y hacerlo en un club, cosas totalmente diferentes.

“Cuanto más individualizado es el entrenamiento de los jugadores de selección, más acertado y con menos riesgo va a ser. Eso es fundamental, es clave. No es lo mismo que un club, que uno lo sigue todo el tiempo. Si bien ahí hacemos grupos de trabajo, porque todos no trabajan igual, por ejemplo, en Danubio no es lo mismo el trabajo de (Carlos) Grossmüller con el de Pablo Siles porque uno tiene 30 y pico de años y el otro 20. Pero en la selección, cada jugador viene de una realidad distinta. Aparte, cada día más se diversifican los métodos de entrenamiento. No hay un solo entrenamiento para todos. No hay un solo entrenamiento dentro de un mismo país y mucho menos, en distintos países”, explicó.

Y agregó: “Hay preparadores físicos que hacen una mayor incentivación en trabajos de fuerza, otros incentivan más los trabajos aeróbicos, es muy distinto. Y nadie te va a garantizar un excelente resultado con determinado tipo de entrenamiento. La verdad es que han salido campeones clubes en distintos lugares con muy distintas maneras de entrenar. O sea, que no hay un entrenamiento ideal. Hay sí una adaptación a cada deporte. No es lo mismo el entrenamiento del fútbol que el del básquetbol, pero dentro del fútbol, hay una gran disparidad. Entonces, vos te encontrás con un plantel que viene desde esa realidad y tenés que homogeneizarlo y llevarlo casi en forma individual”.

La tarea del médico, del preparador físico y del técnico se hace más compleja. Es una tarea muy difícil a nivel de selección que no tiene nada que ver con la de las instituciones.

“No tengas duda que esto tiene su lógica. Nosotros siempre sabemos que puede pasar. Ahora, por suerte los calendarios se han tratado de emparejar entre Europa y América, pero cuando llegan las competencias, siempre llegan al final de la temporada de los países que trabajan con mayor dureza porque tienen más cantidad de partidos jugados que son los equipos europeos. Ahí te llegan los Mundiales, las Copas América y demás y como la mayoría de los futbolistas vienen de esa zona, indudablemente el riesgo de lesión es mucho mayor”, sostuvo.

Si se analizan las competencias como los Mundiales, no exclusivamente la Copa América, los futbolistas se lastiman “porque vienen de una sobrecarga, especialmente lesiones musculares y las hay. Lo hemos visto en la Champions, con jugadores que han quedado en el camino por lesiones musculares. La causa fundamental, es la sobrecarga física”, dijo Voituret.

LAS CIFRAS

36 partidos disputó con Inter de Milán Matías Vecino en la temporada europea.

25 encuentros jugó Diego Laxalt con Milan en los distintos torneos que disputó en la temporada que acaba de terminar.