Llamado laboral de UTE busca contratar a 24 operarios en Montevideo y ofrece sueldo de más de $56 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

La empresa estatal UTE abrió un llamado laboral para cubrir 26 cargos de operarios en Montevideo , mediante un concurso de oposición y méritos.

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Los seleccionados realizarán tareas vinculadas al mantenimiento, operación y reparación de redes e instalaciones eléctricas , tanto en baja como en media tensión. Entre las funciones previstas se incluyen trabajos en redes de distribución, subestaciones, centrales térmicas, equipos de medición, transformadores y mantenimiento electromecánico , así como la atención de reclamos y emergencias.

El ingreso será en calidad de funcionario público , con una designación provisoria por un año , de acuerdo al Estatuto del Funcionario de UTE.

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El salario nominal asciende a $56.325 , e incluye compensaciones como guardias, conducción de vehículos y sexta jornada laboral .

Además, el cargo requiere disponibilidad para trabajar en distintos regímenes horarios, incluyendo turnos nocturnos, jornadas extendidas y guardias, así como eventuales traslados al interior del país, aunque la base de trabajo será Montevideo.

Requisitos para postularse

Para participar del llamado es necesario:

Ser ciudadano uruguayo (natural o legal)

Tener 18 años cumplidos

Contar con formación técnica de UTU vinculada a operaciones y mantenimiento de instalaciones eléctricas

Quienes resulten seleccionados deberán presentar, además, libreta de conducir categoría A vigente al momento del ingreso.

Plazo y forma de inscripción

Las inscripciones se realizan a través del sitio web de UTE, donde también se deberá cargar la documentación requerida.

El período de postulación estará abierto hasta el 6 de abril de 2026 a las 16:00 horas.