Llamado laboral de UTE busca contratar a 24 operarios en Montevideo y ofrece sueldo de más de $56 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

La empresa estatal UTE abrió un llamado laboral para cubrir 26 cargos de operarios en Montevideo, mediante un concurso de oposición y méritos.
Los seleccionados realizarán tareas vinculadas al mantenimiento, operación y reparación de redes e instalaciones eléctricas, tanto en baja como en media tensión. Entre las funciones previstas se incluyen trabajos en redes de distribución, subestaciones, centrales térmicas, equipos de medición, transformadores y mantenimiento electromecánico, así como la atención de reclamos y emergencias.
Condiciones del cargo y salario
El ingreso será en calidad de funcionario público, con una designación provisoria por un año, de acuerdo al Estatuto del Funcionario de UTE.
El salario nominal asciende a $56.325, e incluye compensaciones como guardias, conducción de vehículos y sexta jornada laboral.
Además, el cargo requiere disponibilidad para trabajar en distintos regímenes horarios, incluyendo turnos nocturnos, jornadas extendidas y guardias, así como eventuales traslados al interior del país, aunque la base de trabajo será Montevideo.
Requisitos para postularse
Para participar del llamado es necesario:
- Ser ciudadano uruguayo (natural o legal)
- Tener 18 años cumplidos
- Contar con formación técnica de UTU vinculada a operaciones y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Quienes resulten seleccionados deberán presentar, además, libreta de conducir categoría A vigente al momento del ingreso.
Plazo y forma de inscripción
Las inscripciones se realizan a través del sitio web de UTE, donde también se deberá cargar la documentación requerida.
El período de postulación estará abierto hasta el 6 de abril de 2026 a las 16:00 horas.