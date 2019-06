Tabárez prepara un plan anti adversidad

De aquel equipo con el que Óscar Tabárez comenzó a trabajar en el Complejo Celeste en la fase final de la preparación antes de viajar a la Copa América de Brasil, dos jugadores no están a la orden: Matías Vecino y Diego Laxalt, quienes sufrieron sendas lesiones musculares.

Las horas de trabajo con ese once que salía de memoria duraron en cancha menos de un partido ya que Vecino se lesionó sobre el final del segundo tiempo del debut ante Ecuador y tuvo que dejar el equipo, descartado para el resto del torneo.

Luego, el jueves ante Japón, le pasó lo mismo a Laxalt, quien abandonó la cancha sentido a los 27’ y que luego de los estudios realizados el viernes no fue descartado y tiene opciones de llegar a las instancias finales en caso de que la selección avance.

Más cambios

Esas adversidades de las que Tabárez ya dijo estar acostumbrado, obligaron al entrenador a realizar variantes y a tener que pensar en posibles movimientos de cara al partido ante Chile.

Frente a Japón le dio ingreso a Lucas Torreira por Vecino para jugar en el doble cinco junto a Rodrigo Bentancur. El de Arsenal le ganó la pulseada a Federico Valverde, quien era la otra opción para cubrir ese puesto.

Y antes los asiáticos el DT tuvo que definir rápido quién sustituía a Laxalt luego de que se lesionara y en esa jugada los nipones marcaran el gol del 1-0 parcial. Se decidió por Giovanni González, quien entró a la banda derecha, y movió a Martín Cáceres al lateral izquierdo.

Tabárez también podía haber colocado a Marcelo Saracchi directamente en el costado zurdo, pero prefirió colocar al de Peñarol y pasar a Cáceres a la otra banda, donde ya está acostumbrado a jugar.

Esos cambios también hicieron que se modificaran las sociedades que tenía por las bandas y que habían tenido buenos rendimientos ante Ecuador: Cáceres-Nández por derecha y Laxalt-Lodeiro por izquierda.

Frente a Japón, tras la lesión de Laxalt, quedaron González-Nández por derecha y Cáceres-Lodeiro por izquierda, siendo esta última la zona que tuvo más movimiento, a pesar de que Uruguay prefirió saltearse el medio y jugar directo para los atacantes.

Al respecto, Lodeiro fue consultado en zona mixta. “Uno estaba acostumbrado a jugar con Diego (Laxalt) pero el Pelado (Cásceres) me ayudó muchísimo, marca muy bien y también me ayudó para soltarme un poco porque en el primer tiempo nos atacaban mucho por el lado nuestro, yo me cerraba mucho y encontraban los espacios”, expresó.

“Lo bueno es que con el Pelado también nos conocemos porque hemos jugado los dos juntos y nos sentimos muy cómodos, sobre todo en el segundo tiempo”, agregó.

¿Y la idea?

Qué pasará el lunes ante Chile es la pregunta que quedó en Porto Alegre. ¿Tabárez mantendrá la idea del debut o recurrirá a un modelo más tradicional como ante Japón?

Los jugadores reconocieron que ante la marca japonesa se saltearon el mediocampo para llegar de forma más directa. Y mediante esa forma se generaron varias situaciones de peligro.

“Fue muy frontal, con mucho pelotazo a Luis y a Edi, no logramos filtrar algún pase. Si bien a veces sí, vimos que esa era la solución, nos sentíamos, no te digo cómodos, pero era la fórmula. Creamos muchas situaciones. Por ahí si entraba una cambaba el partido”, comentó Lodeiro.

De aplicar la vía rápida sin pasar por el medio habrá que ver si se mantiene la misma línea de volantes o se apuesta por incluir jugadores más altos para pelear en el juego aéreo.

Esa zona tuvo una actuación discreta ante Japón y solo mejoró algo en el final con los ingresos de Giorgian De Arrascaeta y Federico Valverde, quienes le dieron más claridad al ataque en los últimos minutos, cuando Uruguay dominó.

También queda la duda de si Tabárez mantendrá en el lateral a González, quien recién en el final se animó a pasar al ataque ya que al principio se lo vio muy contendio, o apostará por Saracchi desde el inicio.

Saracchi le da el perfil natural aunque Tabárez le ha dado más minutos como volante externo que como lateral.

Ya en Río de Janeiro, la selección comenzará este sábado a trabajar de cara al partido ante Chile en el Maracaná, con dudas pero con la tranquilidad en el plantel de que con ambas propuestas generaron situaciones ofensivas.

En la jornada del viernes, el equipo realizó trabajos regenerativos para luego emprender viaje en horas de la tarde rumbo a Río de Janeiro (ver página 3) donde jugará el lunes con Chile (hora 20).