Mirtha Legrand volvió a la televisión y se emocionó al aire

La conductora argentina Mirtha Legrand regresó a El Trece, tras ser operada por una brida intestinal el pasado 12 de mayo.

Legrand se mostró muy entusiasmada y regresó caminando pausado y un poco más delgada de lo habitual. "He perdido 6 kg, pero me veo bien. No pienso subirlos", dijo la argentina, según recoge el diario Clarín.

"No estoy totalmente bien, pero me siento bien. Estoy un poco afónica. A mí me gusta estar al aire, pero bueno hay que reponerse. Fueron 27 días después de la operación y según me dijeron los médicos se necesitan 30 días para recuperarse. Y aquí estoy...", añadió.

La estrella de los almuerzos comenzó el programa con una sonrisa y el siguiente mensaje: "Muchas gracias. Una vuelta con todo mi amor y todo mi cariño. Estoy muy bien. Un poquito flojeli para caminar, pero estoy muy bien. Hoy más maravilloso que nunca".

Así me recibió el equipo cuando entré al estudio. Gracias ❤️#VuelveMirtha pic.twitter.com/5jmM71Je0M — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 8 de junio de 2019

Durante el tiempo que estuvo fuera del aire, la conductora fue reemplazada por su hija, Marcela Tinayre.