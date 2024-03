Misterio develado y buenas noticias: por qué Sol Pérez había dejado de entrenarse

Hace unos días, Sol Pérez generó preocupación con un misterioso posteo en el que confesaba que hacía un mes que no estaba entrenando y hablaba de prioridades y objetivos en la vida. Además, su ausencia en los debates de Gran Hermano (Telefe) aumentó la inquietud entre sus seguidores.

Sin embargo, este viernes por la tarde, la ex chica del clima puso fin a toda especulación al compartir desde sus redes sociales la poderosa razón que la llevó a hacer un alto en sus actividades habituales: rindió el último final de la carrera de abogacía que venía cursando desde hacía varios años.

Desde sus Instagram Stories, Sol mostró su alegría tras rendir bien su último examen. “Defiendo mi Tesis y ya puedo decir que soy ABOGADA”, anunció emocionada. El proceso de evaluación incluyó una parte escrita y una parte oral, en la que enfrentó preguntas difíciles. A pesar de los desafíos, logró un puntaje de 7.

Sol Pérez y el fin de un misterio

La artista agradeció a su familia por el apoyo durante su tiempo de estudio y aclaró que la tesis ya está hecha y aprobada. Ahora, solo le resta defenderla oralmente para obtener su título universitario de Abogada. ¡Felicitaciones a Sol Pérez por este logro!

Aunque se hizo famosa como ‘la chica del clima’ hace varios años, hoy en día es una verdadera influencer fitness y una panelista versátil que se destaca en los debates de Gran Hermano (Telefe).

El posteo de Sol Pérez que sorprendió a sus seguidores

Lo cierto es que luego de casarse con Guido Mazzoni a fines de 2023, actualmente Sol se encuentra en pleno proceso de reacomodamiento de sus prioridades y así lo hizo saber en su más reciente posteo de Instagram, donde cuenta con más de 6,5 millones de seguidores.

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite”, comenzó revelando Pérez junto a una postal donde se la ve con la remera levantada y mostrando su abdomen igualmente súper trabajado frente al espejo del baño de su casa.

Pero acto seguido, Sol Pérez prosiguió con un mensaje alentador para todos aquellos que no están pudiendo hacer lo que les genera placer, como en su caso es el entrenamiento físico. “Hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo... ¡los quiero!”, concluyó absolutamente sincera.