Monstruo ganó La Máscara: ¿quién estaba bajo el disfraz?

Se terminó ¿Quién es la máscara? y además de confirmar su regreso a la televisión para 2023, este jueves el programa final se encargó de desenmascarar a los tres personajes que quedaban en el juego, revelando a dos figuras de la música uruguaya y a una comunicadora escondidos tras los disfraces.

Los tres personajes que llegaron al último programa: Monstruo, Gata espejada y Astronauta, se presentaron en el escenario del programa como despedida, y uno a uno fueron develados ante el jurado y el público.

El primero en ser descubierto fue Astronauta, que confirmó las sospechas de buena parte de la audiencia (su nombre se convertía en tendencia en cada una de sus apariciones en el ciclo) y del propio jurado del certamen integrado por Fabián "Fata" Delgado, Patricia Wolf, Sofía Rodríguez y Emir Abdul Gani, y se reveló como Fer Vázquez, el cantante de Rombai.

"Emir me sacó en el segundo programa y había quedado nervioso, decía ¿ahora como voy a hacer?" contó después de ser desenmascarado. "Disfruté mucho estar acá pero también del detrás de cámaras. A mi mamá le tuve que decir, porque estaba acá en Uruguay y todas las mañanas me iba a trabajar y ella sospechaba, porque yo hago las canciones de tarde y tengo los shows de noche, de mañana nunca hago nada, y le parecía raro. Pero la convencí diciendo que iba a estar Chayanne en el programa, y me vino a acompañar", reveló.

Tras una segunda presentación de las dos figuras que llegaron hasta el final, se realizó la última votación, que coronó a Monstruo como triunfador de la primera edición uruguaya de este formato internacional, y descubrió la identidad de Gata Espejada: la cantante tropical Majo Álvarez, conocida por su proyecto Majo y la del 13.

Y finalmente, con el premio "máscara de oro", se reveló la identidad de la personalidad ganadora del certamen. Debajo del disfraz de Monstruo estaba la conductora Manuela da Silveira, que afirmó "fue la mejor forma de volver a la televisión".

Por su parte, el "binocular de oro" para el jurado con más aciertos fue para Sofía Rodríguez, que adivinó correctamente las identidades de ocho personajes antes que fueran desenmascarados.