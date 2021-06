MONTE_VIDEO: cuatro programas audiovisuales para visitar de forma virtual en el SUBTE

La situación sanitaria obligó a que los museos y salas de exposiciones de Uruguay y el mundo cerraran sus puertas temporalmente como medida para mitigar la transmisión del covid-19. En ocasiones, los momentos difíciles abren nuevas oportunidades para el arte, y ese fue el caso del Centro de Exposiciones SUBTE, que descubrió en el mundo virtual un espacio de expansión por fuera de las paredes de sus salas.

Es necesario hacer una puntualización: no es lo mismo usar la virtualidad como medio de comunicación que como soporte del contenido artístico. Y los encargados del SUBTE tomaron rápidamente esa oportunidad. “Las propuestas museográficas no solo tienen que suceder adentro del museo, sino que tienen que tener diálogo con la comunidad construido en otros soportes”, explicó a El Observador la coordinadora del SUBTE, María Eugenia Vidal.

Festival de invierno

Actualmente se encuentra disponible el festival de video en línea MONTE_VIDEO, del que participarán cuatro curadores y curadoras que seleccionaron 23 artistas de Montevideo que expondrán sus obras durante todo el mes de julio, y hasta el 19 de agosto, en la plataforma monte-video.uy.

"Es como cuando ibas al cine y veías una matinée de cuatro o cinco películas, esa es un poco la convocatoria: pensar cómo distintos profesionales utilizan esta plataforma de video para poner sus reflexiones, cuando todo esta atravesado por el momento histórico que estamos viviendo y el uso de la herramienta es cada vez más universal", explicó el curador general del SUBTE, Martín Craciun. "Es nuestro humilde festival de invierno de entre casa".

MONTE_VIDEO se trata de una serie de programas que invita a pensar en la ciudad, con su conflictividad y sus cambios, desde lo individual hacia lo colectivo.

La programación es dinámica y variada. Cada programa estará disponible durante dos semanas, después de ese plazo se mantendrá en la web una reseña y se dará lugar a la siguiente selección. En total son cuatro exposiciones de video, hilvanadas por el relato de los curadores y curadoras que explican el motivo de la selección de las piezas.

El primer programa, que es el que se encuentra disponible actualmente y se podrá ver hasta el 7 de julio, se desarrolló bajo la curaduría de Verónica Cordeiro, quien además es artista y escritora, bajo el título: El arte es una danza que huye del vacío, adentrándolo. O no; A veces; En sus mejores versiones.

La artista seleccionó seis piezas audiovisuales que investigan, de diferentes formas, el vínculo entre la experiencia y la percepción. "Siempre me interesó la relación intrínseca entre arte y vida, y por esa razón en los últimos años me he enfocado de manera cada vez más consciente en todo lo que sucede en el proceso de creación (de arte y de la vida misma)", se lee al comienzo de la selección, a la vez que Cordeiro reflexiona sobre los conceptos que la guiaron en la creación del programa.

La curadora seleccionó la obra Algunas personas haciendo filosofía, del artista y realizador Pablo Casacuberta, donde se lo ve bailando frente a la cámara en un contexto doméstico hace 20 años. Una pieza que, según el autor, superpone la dimensión "presuntamente corporal y la supuestamente 'analítica'" del ser humano en un sólo conjunto indivisible.

Pablo Casacuberta

Algunas personas haciendo filosofía / Pablo Casacuberta

Sofía Casanova, Sofía Córdoba y Cristóbal Severin, participan con un fragmento del documental Dos Orientales que registra el encuentro entre dos músicos, un uruguayo y un japonés: Hugo Fattoruso y Tomohiro Yahiro.

Souvenir from Mvd, es la pieza de la artista visual y docente Pau Delgado Iglesias, que retrata sin medias tintas la opinión de Louise, una turista Sudafricana sobre la (aburrida y sucia) ciudad de Montevideo.

Guillermo Giansanti también forma parte de este primer programa con su obra Tengo que ser feliz, una performance íntima donde el artista se enfrenta al público, y el público a sí mismo.

Guillermo Giansanti

Tengo que ser feliz / Guillermo Giansanti

BREAD, es la obra de Gerardo Podhajny que Veronica Cordeiro escogió para este primer programa. Un artista, que según considera Cordeiro "se lanza en los bordes del arte y de la vida, del caos y del control o dirección formal, de la lógica y de la locura".

Finalmente cierra el programa Campo de color, del artista Pablo Uribe que propone, en palabras de la curadora, "un juego de palabras y conceptos" que parten de la base de la ironía, el humor y la historia del arte.

Pablo Uribe

Campo de color / Pablo Uribe

¿La percepción crea la experiencia o la experiencia crea la percepción?, se pregunta Cordeiro y lo toma como guía de la selección artística.

El segundo programa, SPIN - OFF, incluye obras de los artistas Jessie Young, Florencia Flanagan, Flavio Lira —con su su alter ego y proyecto solista, Amigovio—, Guillermo Amato y Osvaldo Cibils. Todos bajo la curaduría de Alejandro Cruz, del 8 al 21 de julio.

A partir del 22 de julio y hasta el 4 de agosto será el momento de A destiempos, el programa curado por Ionit Behar con la participación de Luciana Damiani, Luisho Díaz, Florencia Martínez Aysa, Teresa Puppo y Anaclara Talento.

El último programa, que será el encargado de cerrar el ciclo, estará bajo la curaduría de Manuel Neves y se titula Un arte del video arte. Proyectos artísticos en video, algunos orígenes de una práctica llamada video arte en Uruguay. Los artistas que exhibirán sus piezas serán Fernando Álvarez Cossi, Ángela López Ruíz, Patricia Bentancur, Clemente Padín, Pau Delgado Iglesias y Eduardo Acosta Bentos

"La enseñanza de este momento es que hay contenidos nativos a esos entornos y nos permitió incorporar artistas. Es un mundo de oportunidades que se generan y hacen que repensemos qué hacemos y cómo lo hacemos", dijo Craciun, y sostuvo que se trata de una intención a futuro: que el arte conviva en las salas de exposición y en el espacio de lo virtual.