Montero recordó su trompada a Di Biagio y las pedradas en Florencia

Paolo Montero dejó una marca imborrable en Juventus y en el fútbol italiano. Llegó al gigante de Italia en 1996 y se quedó hasta 2005 ganando cuatro Scudettos, tres Supercopas de Italia, la Copa Intercontinental y la Supercopa Europea de 1996 y llegando a tres finales de la Liga de Campeones, aunque sin poder ganarlas.

Por eso es una referencia ineludible cada vez que los medios buscan una figura del pasado reciente del club para entrevistar. El sábado pasado Montero participó de una videoconferencia junto a su excompañero Mark Iuliano y el exdirector general del club, el polémico Luciano Moggi en el programa JuventiBus.

Ahí dejó, como siempre, grandes anécdotas y recibió un montón de elogios de los seguidores del programa que se deshacían en elogios para su figura a través de los mensajes leídos por los conductores.

"Puedo andar por las calles con tranquilidad. No soy Del Piero, (Zinedine) Zidane, Edgar (Davids) ni (Gianluigi) Buffon. Me gusta Torino porque es como Montevideo, la gente no es invasiva. Puedo salir a comer o caminar. Sabés las veces que salimos a comer con Mark; más de un autógrafo o una foto a un niño no pasaba", dijo.

Una de las primeras anécdotas que contó fue el encontronazo que tuvo con el volante de marca de Inter, Luigi Di Biagio, allá por el año 2000. Eran duelos duros los de aquellos años. Inter siempre le peleaba el Scudetto a Juventus y más cuando contrató a Ronaldo. Pero en los duelos definitorios siempre ganaba Juventus con los goles decisivos de Del Piero y la firmeza defensiva de Montero y Ferrara.

"En Uruguay se dice que el golpe es 'piña'. En la jugada anterior, Di Biagio me había hablado bien cerca de la boca en un tiro de esquina y me había escupido en el labio. Yo no dije nada, calladito. A la jugada siguiente en un córner para ellos lo llevé a donde había muchos jugadores, para que el árbitro no pudiera ver. Y de hecho no me vio", dijo levantando sus manos, tal como hacía en la cancha después de algún cruce duro.

También recordó una visita a Fiorentina en Florencia donde fueron agredidos por hinchas locales. “Estábamos llegando, en el ómnibus y Sergio Porrini dijo: 'Afortunadamente nadie nos está esperando hoy'. Y entonces nos empezaron a llover piedras y nos tuvimos que acostar en el pasillo del bus ... ¡Qué odio! Estaba sorprendido! ¡Ni siquiera en Sudamérica en el clásico Peñarol-Nacional viví algo así!".

Montero recordó que si bien aquel era un duelo de arranque de temporada, Fiorentina era un equipo fuerte por la presencia de Gabriel Omar Batistuta y el portugués Manuel Rui Costa. "No hables más Sergio", recordó Montero que le dijo a Porrini cuando todo se tranquilizó.

Iuliano contó cuál era estrategia de intimidación que tenían sobre los atacantes rivales: "Fingíamos pelear entre nosotros y los atacantes se iban corriendo de lugar, paso a paso". Montero río: "Era nuestra estrategia".

También recordó los incidentes de la revancha contra Olympiacos por los cuartos de final de la Liga de Campeones 1998-1999, tras el 1-1 de la revancha en Grecia con el que clasificó la Juve tras empatar 1-1 con gol de Antonio Conte, actual DT de Inter. "No fueron muchos hinchas con los que nos enfrentamos, eran solo dos o tres los que nos vinieron a agredir. Estaba (Carlo) Ancelotti, se hicieron los fenómenos, pero los corrimos enseguida".

A la charla se sumó solo audio mediante Ciro Ferrara, con quien Montero montó una zaga monolítica por años en la Juve.

"Paolo fue uno de los mejores centrales del mundo, compartíamos habitación en la concentración, un amigo. Tengo mil anécdotas pero muchas no se pueden contar. Así que voy a recordar una con Fabio Capello que un sábado, previo a un partido de definición de repente se enojó en pleno calentamiento y nos empezó a gritar y Paolo saltó y le contestó".

"Me debo haber levantado mal ese día", rió Montero quien dijo que tanto Capello como Marcello Lippi y Ancelotti fueron los tres grandes entrenadores que lo dirigieron y que de todos aprendió mucho.

“Lo que más apreciaba de Lippi en particular era que si algo salía mal no se la agarraba con los jóvenes sino con los líderes: Peruzzi, Ferrara, Del Piero. Y eso es una gran lesión que me llevé", dijo el central uruguayo.

"Un abrazo Paolo, sos el número uno". Así se despidió Ferrara.

"Siete años jugamos juntos y compartimos habitación en la concentración. A Ciro lo miraba en Napoli, fue uno de los centrales más fuertes de la historia del calcio", devolvió el uruguayo.

"Muchas cosas que hacía en la cancha eran instintivas y otras eran por la impotencia que se te subía a la cabeza cuando veías que no podías ayudar al equipo, pero no recuerdo nada de lo que me haya arrepentido", afirmó el zaguero.

Sobre su presente dijo: "Estoy donde quiero estar, volví a vivir en Italia, trabajo en el mundo que amo que es el calcio, no puedo pretender más; tengo sueños, claro, pero el porcentaje de los que llegan a dirigir un club como Juventus es muy chico. Todos quieren llegar. El sueño de trabajar en la Juventus está como en Mark, como Camoranesi por nombrar solo algunos. Está en todos".

“Siento que Juventus era como una familia. Si el entrenamiento era a las 9, con Mark íbamos antes a desayunar. Vivíamos en el vestuario y no nos queríamos ir nunca de ahí", concluyó.