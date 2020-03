MSP busca a personas que tuvieron contacto con infectados de coronavirus de Salto

La directora general de Salud de Salto, Rosa Blanco, dijo este viernes que las autoridades están buscando a las personas que tuvieron contacto con los dos pacientes de ese departamento con coronavirus, según lo anunció el Ministerio de Salud este viernes de tarde. Además, otros dos casos confirmados están localizados en Montevideo.

"Estamos en la búsqueda de contactos, algunos de los cuales tienen síntomas", afirmó la jerarca en conferencia de prensa. "En este momento, lo que les podemos decir con certeza es eso: vamos a ir haciendo los protocolos correspondientes", agregó.

Rosa dijo además que "no todas las personas que tuvieron en contacto" con las personas ya identificadas con la enfermedad son necesariamente casos sospechosos, pero que están atentos al hecho de que los pacientes con el virus detectado llegaron a Salto "en ómnibus".

"En este momento no podemos dar otros datos porque no tenemos precisión. Da muchísimo trabajo hacer todo el seguimiento. Estamos trabajando para ver todos los recorridos (que hicieron las personas afectadas) y tratar de llegar al número suficiente de personas para ver cuáles son casos sospechosos o no", expresó.

Por último transmitió algunas sugerencias básicas para combatir la propagación del Covid-19, como que todos los ciudadanos "traten de circular lo menos posible" y que las personas "que han tenido contacto" con los dos pacientes identificados "queden en los domicilios" a la espera de ser contactados por las autoridades sanitarias.

En ese sentido, anunció: "Si son contactos cercanos, (el departamento de) Vigilancia Epidemiológica los va a llamar, y si tienen síntomas, llamen al médico a domicilio".