MSP desplaza a autoridades de Casa de Galicia para recuperar control financiero

La junta directiva de Casa de Galicia estaba reunida este martes por la tarde cuando la noticia estalló. Pasado el mediodía habían comparecido ante la comisión de Salud del Senado para dar a conocer la situación de la mutualista. A las 17:30 habían comenzado a analizar posibles soluciones a la crisis financiera.

Pero el encuentro se transformó de un momento al otro, cuando los directivos vieron en sus celulares que los medios informaban la inminente intervención de la casa de salud.

En un paso más en la escalada de tensión entre el gobierno y la mutualista, el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió desplazar a las autoridades de Casa de Galicia mientras se define su futuro y las líneas de acción para recuperar el control financiero.

La decisión –que entre martes por la noche y miércoles por la mañana iba a ser ratificada mediante un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou– se tomó luego de acusaciones cruzadas entre el presidente de la institución, Alberto Iglesias, y el ministro Daniel Salinas.

El diferendo se acentuó luego de que Casa de Galicia entró en concurso de acreedores, una situación que la mutualista atribuyó a la decisión del MSP de rechazar un fideicomiso de US$ 12 millones solicitado por la institución. Previamente, la cartera encabezada por Salinas había realizado una auditoría sobre la situación económica y financiera de la organización, junto a otros realizados a las mutualistas CASMU y Asociación Española, así como un informe sobre un proyecto a futuro que presentó la organización gallega.

La intervención implica el desplazamiento de las principales autoridades del organismo, que serán sustituidos por autoridades interventoras designadas por el gobierno, con el objetivo de encauzar la gestión.

El anuncio de Manini

El encargado de adelantar el anuncio fue el senador Guido Manini Ríos, líder del partido que integra el ministro Salinas. A las 16 horas, el referente de Cabildo Abierto se refirió a la situación de Casa de Galicia en su audición partidaria en Radio Oriental. "Una vez más el Ministro de Salud Pública, ha demostrado seriedad y responsabilidad. Eso es lo que se está buscando con las medidas que se están tomando, y con la segura intervención que en estos días se va a determinar de la institución. Asegurar su continuidad, asegurar la atención de sus socios y contemplar la situación de sus funcionarios", afirmó.

Horas antes, Manini había participado de la sesión de la comisión de Salud del Senado, que recibió a la delegación de Casa de Galicia y al secretario general de la Federación Uruguaya de Salud, Jorge Bermúdez.



Según dijo a El Observador el senador frenteamplista Daniel Olesker (Partido Socialista), presidente de la comisión, más allá de diferencias puntuales tanto empresarios y trabajadores coincidieron en que la viabilidad de la mutualista depende de su acceso a un nuevo fideicomiso.

Desde el MSP, sin embargo, se ha insistido en que la mutualista ya recibió asistencia financiera en el pasado y que sus números actuales no hacen viable otra ayuda por parte del Estado.

La comisión del Senado decidió citar a Salinas para la semana que viene, aunque según informaron fuentes de su cartera, el ministro pidió ser recibido “a la brevedad” por la Comisión, con fecha a confirmar, luego de que se oficialice la intervención.

Los informes elaborados por el MSP se mantienen hasta hoy secretos. Iglesias, quien accedió a uno de ellos a través del exdirector de la Junasa, Luis González Machado, y a otro a través de un pedido de acceso a la información pública, ha argumentado públicamente que la evaluación es "positiva" respecto a la viabilidad económica de Casa de Galicia, lo cual queda en entredicho con la versión de las autoridades gubernamentales.

En declaraciones a Subrayado, Manini Ríos dijo que la intervención es "para hacer un gerenciamiento" y "una administración que dé las garantías" que le permitan a la institución continuar recibiendo el apoyo financiero necesario para "recuperarse de su situación complicada".

Según aclaró, el gobierno no tiene en menta una eventual liquidación. "La palabra liquidación de la mutualista no la ha dicho nunca el Ministerio de Salud Pública, no está en los planes del MSP", afirmó el senador cabildante.

Desde el Frente Amplio, Olesker dijo que una salida para Casa de Galicia debe atender tres pilares: primero, la importancia de la institución para el propio sistema de salud, al estar enclavada en una zona muy poblada que, además, carece de otros centros de asistencia; segundo, los casi 800 médicos y 3.000 funcionarios que dependen, muchos en forma exclusiva, de esa fuente laboral; tercero, la garantía de la atención médica para los casi 44 mil usuarios que están afiliados a la mutualista.

La publicación de un informe que ya laudó

Este miércoles la Junta Nacional de Salud se reunirá con Casa de Galicia como asunto del día. La citación ya estaba confirmada antes de que se hiciese pública la intervención. Allí, según confirmaron Alberto Iglesias y Jorge Bermúdez a El Observador, se compartirá el informe de la institución a los integrantes.



Bermúdez explicó que la Junasa establecerá “las reglas del juego” sobre si se pueden compartir los datos o no. En un principio, el sindicalista era partidario de mantener la confidencialidad de los datos, pero luego de que Salinas detallara en conferencia de prensa parte de la situación del organismo, y con la intimación del MSP a que se regularice la situación económica, Bermúdez cambió de opinión y ahora entiende que debe ser público.



Consultado por El Observador en la noche de este martes, Bermúdez opinó que convocar a la junta y que allí se informe respecto la intervención resulta una "payasada". En declaraciones a radio Universal, dijo que se trata de un "golpe de Estado".

Tercera intervención en el siglo XXI

La situación económica de Casa de Galicia tuvo otros puntos bajos desde el año 2000 en adelante, tanto que esta será su tercera intervención en los últimos 21 años. En 2002 la administración de Jorge Batlle resolvió intervenir a la mutualista, mediante la resolución N° 1216/002 publicada el 16 de julio, porque "presentó un diagnóstico de situación y un plan de reconversión, con miras a resolver su deterioro creciente".

El diagnóstico incluía una "disminución de ingresos por pérdida de afiliados, una masa de remuneraciones ubicada en más del 50% de los ingresos operativos, con altos salarios promedios y exceso de personal, una deuda de medicamentos equivalente al 125% del consumo anual, la carencia de estructura de costos, un pasivo que representa diez veces la recaudación mensual y un capital de trabajo negativo". Firmaron la decisión el presidente Batlle, el ministro de Salud, Alfonso Varela, y el ministro de Educación y Cultura, Antonio Mercader.

En 2006, la primera administración de Tabaré Vázquez también recurrió a la intervención de Casa de Galicia por seis meses, mediante la resolución N° 737/006 del 8 de noviembre. "La Institución de referencia muestra un importante deterioro de su situación económica financiera motivada por una caída del patrimonio, producto de las pérdidas acumuladas, importante incremento en el endeudamiento, iliquidez, con resultados económicos deficitarios", estampó uno de los puntos de la resolución, firmada por el presidente Vázquez, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, y el ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto.