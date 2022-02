Muertes por covid empiezan a descender: ¿ya pasó lo peor?

El pico de muertos registrado a comienzos de febrero parece haber llegado a su fin. El pasado jueves, día en el que Uruguay superó los 700 mil casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia, también alcanzó su récord de fallecimientos en lo que va de 2022, con 39 defunciones. Sin embargo, en menos de una semana, el panorama parece haber cambiado por completo.

Desde el día récord -hace casi una semana-, no se han registrado más de 20 fallecidos diarios a causa del virus. Los expertos comienzan a pensar en que hay una tendencia estable, que irá camino a la baja, al igual que sucedió con la curva de casos nuevos. "Podemos pensar que lo peor ya pasó, con cautela. Estimo que la onda va a bajar ahora, lo cual no quiere decir (que haya que) tirar la chancleta", dijo a El Observador el virólogo Juan Cristina.

El escenario de las muertes, si bien recién comienza, ya invita a pensar en que habrá una "disminución y consolidación" en el corto plazo, según estimó el infectólogo Julio Medina en su cuenta de Twitter.

"Hay elementos incipientes que muestran como la ola de ómicron comienza a ceder. (...) Es esperable que la disminución y consolidación en el descenso de ingresos a CTI y de fallecidos se demore más tiempo", acotó.

El experto señaló que la protección de las vacunas, sumado al alto porcentaje de la población infectada en los últimos 60 días y a la baja en la tasa de reproducción efectiva (R) favorecerán a esta disminución. Y los números, de a poco, comienzan a darle crédito.

Este miércoles, el reporte divulgado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) mostró un registro idéntico al del martes, con 20 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, y en los días anteriores la cifra osciló entre los 12 y 19 muertos.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había manifestado a mediados de enero que Uruguay experimentaría una baja a partir del 15 de febrero. Consultado por El Observador, señaló que la disminución de los casos activos (de 86 mil a 59 mil en 20 días) fue una "profesía autocumplida", aunque luego prefirió ser algo más cauto al referirse a las muertes: "Las muertes van a seguir porque están desfasadas casi un mes", sostuvo y agregó que aún es apresurado hablar de una "baja franca".

Cristina, por su parte, coincidió con Medina en que la "evolución natural de la pandemia" y el fuerte escudo vacunal ayudarán a que la baja se consolide. "Las ondas primero suben y luego bajan. Habría que esperar algunos días más, pero todo indica que la tendencia es a la baja de la ola. Eso tiene muchos factores distintos: tenés mucha más gente que se contagió y tiene una inmunidad natural y buenos números de vacunación", explicó.

El especialista comparó la evolución de la epidemia en Uruguay con otros países y advirtió que el desarrollo puede ser similar -siempre y cuando no surjan nuevas variantes- al de algunos países europeos.

En sus declaraciones al programa Doble Click, Salinas había hecho mención a Sudáfrica y Reino Unido como dos ejemplos en los que la variante ómicron tuvo una fuerte expansión durante las semanas posteriores a su descubrimiento -y por ende aumentaron los casos en CTI y muertes-, pero luego disminuyó considerablemente.

"Si me preguntan si esta es la última ola que va a vivir el Uruguay no lo sé. Las coberturas de vacunación en buena parte del mundo son ridículas; hay países en los que la cobertura es del 6%. Mi deseo es que sea la última porque las pandemias siempre pasan, pero científicamente no hay evidencias. Si no surge otra variante, todo indicaría que estamos en la misma situación que han vivido algunos países europeos, como Reino Unido y Dinamarca, que vienen a la baja", precisó.

"El que no se vacunó, quizás ya tuvo contacto por la evolución natural de la pandemia y adquirió inmunidad. Hoy tenés un porcentaje de gente recuperada muy significativo, pero ojo que en este tipo de agentes infecciosos no es una inmunidad que dure para siempre. En este período (febrero) seguramente todo eso va a producir una supresión de la población viral", concluyó.