Mujica apuntó contra Lacalle: "Es la primera vez que un presidente se mete en una campaña"

El expresidente de la República José Mujica votó en la Casa Cuna en la calle Carlos María Ramírez, circuito 2031.

Luego de hacer efectivo su voto, el exmandatario apuntó contra el gobierno y a la forma en la que se manejó el presidente Luis Lacalle Pou en los últimos meses: “Es la primera vez que un presidente se mete en una campaña electoral".

Y reflexionó: "El presidente no es solo el gobierno, nosotros elegimos presidentes, no monarcas, somos una democracia de partidos. Tendemos a simbolizar las cosas en alrededor de una figura. No hay magos a lo largo de la historia”.

Mujica agregó que en estas elecciones no habrá "ningún triunfo ni ninguna derrota". Considera que el referéndum "es un paso cívico" que "da madurez al país".

“Vendrá un tiempo, en el cual yo no estaré, pero creo que la civilización digital va a evolucionar y va a haber cambios institucionales. Probablemente, recursos como este van a ser consultas casi sistemáticas y van a responder a la madurez que vayan tomando las sociedades; la democracia se va a ir afinando”, aseguró.