Mujica: “Nosotros estamos violando los derechos humanos”

Después de dos semanas convaleciente –con una gripe que lo golpeó–, el expresidente José Mujica volvió a aparecer públicamente para meterse de lleno en la campaña electoral. Este viernes, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) encabezó un acto en el Club Atlético Repecho de Aires Puros junto al candidato Daniel Martínez.

Allí, el exmandatario se refirió a la ley de urgente consideración en la que trabaja desde hace varios meses el equipo del candidato blanco Luis Lacalle Pou, con miras a ser aprobada por el Parlamento si es electo presidente. Aunque primero habló Martínez, cuando llegó su turno Mujica bromeó sobre las propuestas de la oposición y disparó contra Lacalle Pou.

“Pero, la ley de urgencia es un recurso que tiene el Ejecutivo. Por más parlamentario que seas, no podés mandar una ley de urgencia. ¡Ubicate! Ubicate, no digas pavadas, ¿o pensás salir presidente?”, se preguntó Mujica, provocando varias carcajadas en el auditorio.

El líder del MPP también aseguró que esta es la “primera campaña electoral” en la que se prometen cosas “espectaculares” al tiempo que se habla de “achicar el Estado”.

“Hay que achicar los gastos del Estado porque es insoportable. Pero, a su vez, vamos a hacer 200 liceos. ¿Qué vas a poner? ¿Robots en los liceos para trabajar con los gurises?”, espetó. “¿Vas a achicar el Estado y me decís eso?”.

“Si jugamos al achique, si la única preocupación es achicar, achicar y achicar... Lo único que vamos a lograr es jodernos cada vez más”, señaló Mujica.

Entre el auditorio, además de vecinos, también estaban varios dirigentes del MPP, como los diputados Alejandro “Pacha” Sánchez y Daniel Caggiani. Martínez, si bien no tenía previsto en su agenda el acto, se hizo un hueco para dirigirse a los militantes junto a Mujica.

Mientras se repartían muzzarellas entre el auditorio para afrontar la noche, Mujica continuó su discurso y afirmó que todavían quedan muchas cosas por hacer. “¡Si habrá cosa pa’ hacer! Todavía hay cosas que dan vergüenza. Dénse una vuelta por camino (Felipe) Cardoso, por ahí, entre las cañas. Y miren a la gente que vive al costado de la basura. Después van a ver cómo nosotros estamos violando también los derechos humanos”, reflexionó.

De esta manera, aseguró que una de las cosas que hay que “aprender” es que con “inversión y trabajo” es que “los problemas se van arreglando”. “Si jugamos al achique, si la única preocupación es achicar, achicar y achicar... Lo único que vamos a lograr es jodernos cada vez más”, alertó.

Consciente de que su aporte es necesario, el expresidente –que encabeza la lista al Senado del MPP– señaló que le dará “una mano” al “Pelado” para que llegue a la Presidencia.

“Por eso –y para mantener las conquistas sociales de estos años–, no se callen la boca, compañeros. Hablen con la gente”, pidió, bajo la advertencia de que los pueblos “también se comen la pastilla” y pueden ser convencidos “a versos”.

Leonardo Carreño

El candidato, por su parte, apuntó en su discurso a la lucha por la “igualdad de oportunidades” y reivindicó la forma de hacer política “mano a mano”.

“Los uruguayos no somos de vivir en un barrio cercado, no somos de la lejanía. Nos gusta la cercanía, nos gusta mirar el alma a la gente. Nos gusta sentir que somos iguales y que tenemos sueños y utopías comunes”, sostuvo el exintendente de Montevideo. Aunque no lo aludió directamente, las declaraciones del candidato se interpretaron como una crítica hacia su contrincante blanco, que vive en el barrio privado La Tahona, en Canelones.

Martínez se expresó en la misma línea que la exprecandidata Carolina Cosse, quien en marzo aseguró que, salvo “algunos pocos”, el resto de los uruguayos vivían “en sociedad”.